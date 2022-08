Havainto sodasta: Tässäkö merkki Venäjän tykistön logistiikan romahduksesta

Ukrainan iskut hyökkääjän logistiikkaan ovat hidastaneet Venäjän hyökkäystä merkittävästi viime aikoina. Hyökkääjän kaluston huono kunto on herättänyt huomiota jo hyökkäyksen alussa, mutta kaluston lisäksi puutteita on myös ampumatarvikkeiden säilytyksessä.

Yhdysvaltain puolustusministeriössä työskennellyt Trent Telenko nostaa Twitterissä esiin videon, jossa tykistökranaatit on heitetty tien laitaan oksien ja hiekan keskelle. Videolla kranaatit ovat osittain hiekan peitossa sekä toistensa päällä.

– Tämä näyttää olevan merkittävä videotodiste Venäjän tykistön logistiikan romahduksesta, Telenko kirjoittaa Twitterissä.

Telenkon mukaan oikeaoppinen tapa siirtää ja käsitellä kranaatteja on säilyttää ne organisoidusti ammuslaatikoissa. Hänen mukaansa hyökkääjän yleisimmin käyttämän tykistökranaatin ammuslaatikoita on kuitenkin haastava kuljettaa siviiliajoneuvoissa.

– Ja Venäjä on ottanut käyttöönsä suuren määrän siviiliajoneuvoja maaliskuusta alkaen toisessa logistiikan portaassaan, hän kirjoittaa.

Ammusten poistaminen säilytyslaatikoista mahdollistaa Telenkon mukaan suuremman ammuskuorman kuljettamisen, mutta se heikentää turvallisuutta.

This appears to be an important piece of video evidence as to the ongoing collapse of Russian artillery tactical truck logistics inside Ukraine.

Logistical🧵

These are Russian 122mm artillery shells that are simply being dumped out the side of a civilian vehicle into the dirt

1/ https://t.co/1FPPMVXSCp

— Trent Telenko (@TrentTelenko) August 26, 2022