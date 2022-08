Arvio Krimistä: Venäjän heikko kohta löytyi

Professori Mark Galeotti arvioi viimeaikaisten iskujen Krimin niemimaalle osoittavan, että Ukraina on löytänyt Venäjän Akilleen kantapään.

Useat hyökkäykset ovat ravistelleet miehitetyllä niemimaalla sijaitsevia sotilastukikohtia ja asevarikkoja. Niiden takana on epäilty olleen Ukrainan erikoisjoukkoja ja vastarintataistelijoita. Osa asiantuntijoista on pohtinut uusien pitkän kantaman ohjusten mahdollisuutta.

Mark Galeottin mukaan Kiovan hallitus on pystynyt sopeutumaan sodan uuteen vaiheeseen nopeammin ja tehokkaammin kuin Kreml.

– Pitkään hehkutettu ukrainalaisjoukkojen vastahyökkäys ei ole ollut toistaiseksi maajoukkojen rynnäkkö, vaan systemaattinen yritys häiritä Venäjän huoltolinjoja. Tämä on tehty tähän asti pääasiassa ohjuksin ja raketein, professori kirjoittaa Spectator-lehden kolumnissaan.

Hänen mukaansa mahdollisten ”sabotöörien” iskut olisivat venäläisten turvallisuusjoukkojen kannalta suuri nöyryytys, sillä kiinniottoja ei ole tehty.

– Vanhan viisauden mukaan amatöörit opiskelevat taktiikkaa, mutta ammattilaiset logistiikkaa. Tämä pätee erityisen hyvin nykyään, sillä modernit asevoimat ovat riippuvaisia polttoaineen, ammusten ja muiden mekanisoidun sodankäynnin vaatimien tarvikkeiden jatkuvasta virrasta.

Huolto on osoittautunut Venäjän heikoksi kohdaksi. Maan asevoimat on käyttänyt vain muutamia suuria huoltovarikkoja rintaman lähellä. Huoltoajoneuvojen määrä on rajoitettu, joten niiden kulkema etäisyys pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

Kesän aikana kymmeniä polttoaine- ja ammusvarastoja on tuhottu, mikä on pakottanut hyökkääjän hajauttamaan varastojaan ja vetämään niitä kauemmas etulinjasta. Vaikutus on nähty rintamalla, sillä Venäjän tykistötulen määrä on vähentynyt dramaattisesti.

– Koska venäläisjoukot ovat voineet edetä vain massiivisen tykistötulen tukemana, häiritsevät nämä iskut vakavasti heidän hyökkäyskykyään ja mahdollisuuttaan häiritä mahdollisia Ukrainan vastahyökkäyksiä, Mark Galeotti toteaa.