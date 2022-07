Havainto sodasta: Tältä näyttää kaupunkitaistelun kaaos

Kanadan asevoimien upseeri Jayson Geroux ja tutkija Charles Knight ovat jakaneet Venäjän asevoimien kuvaamaa videomateriaalia Ukrainan sodasta.

Heidän mukaansa dokumenttien pohjalta voi tarkkailla hyökkääjän käyttämiä taktiikoita ja menetelmiä kaupunkitaisteluissa, vaikka videoita on editoitu propagandatarkoituksiin sopiviksi. Geroux toivoo erityisesti Ukrainan asevoimien tutkivan vastaavaa materiaalia koulutuksen yhteydessä.

Eräässä videossa näytetään Venäjän jalkaväen etenemistä Mariupolin kiivaissa kaupunkitaistelussa. Jayson Geroux huomauttaa, että siviilit ajautuvat helposti vaaraan vastaavissa tilanteissa.

Vaikka panssariajoneuvot ovat yksin haavoittuvia kaupunkiympäristössä, ei jalkaväki voi edetä tehokkaasti ilman niiden tukea. Sotilaiden on lisäksi annettava jatkuvaa tulitukea toisilleen etenemisen lomassa.

– Panssarivaunujen on oltava mukana asutuskeskustaisteluissa, mutta edellä kulkevien jalkaväen sotilaiden on suojattava niitä. Jos ei, niin tankit on helppo tuhota, Geroux toteaa.

Videoilla näkyy useita tilanteita, joissa ajoneuvot unohtuvat täysin ilman muiden venäläisjoukkojen suojaa. Vastaavat virheet ja koulutuksen puutteet ovat asiantuntijoiden mukaan nostaneet hyökkääjän tappioita.

Panssariajoneuvojen ja -vaunujen näkyvyys on erittäin rajoitettua, sillä miehistö ei voi käyttää taistelussa tähystysluukkuja.

– On opittava pysymään liikkeessä ja taistelemaan rakennusten keskellä luukut suljettuina. Jalkautuneiden sotilaiden on havainnoitava kaikkiin ilmansuuntiin sekä myös ylös- ja alaspäin, Jayson Geroux selostaa.

Rakennusten sisällä vaara piilee kaikkialla, sillä tulipalot voivat levitä nopeasti. Osa sotilaista vartioi porraskäytävissä vastapuolen liikkeiden varalta. Käsikranaatteja kuluu kanadalaisupseerin mukaan 10–15 kappaletta jokaista sotilasta kohden.

Vauriot ja sortuneet rakennelmat hidastavat etenemistä. Taistelukentällä ei välttämättä näe kuin metrien päähän.

– Savua syntyy uskomattomia määriä, mikä helpottaa liikkumista, mutta häiritsee havainnointia ja hengittämistä. Savu pysyy paikallaan pidempään, koska rakennukset toimivat tuulensuojina, Jayson Geroux sanoo.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri pitää havaintoja pätevinä, vaikka ne ovat tuttuja asutuskeskustaisteluun koulutetuille sotilaille.

– Panssarikaluston käyttö mainittu useampaan kertaan. Moni luulee, että panssareita ei voi käyttää asutuskeskuksissa. Itse asiassa hyökkäys ilman vaunujen tukea on vaikeaa, Pekka Toveri kirjoittaa Twitterissä.

