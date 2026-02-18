Verkkouutiset

Harvinainen venäläiskone havaittiin Itämerellä

Laivaston Beriev Be-200 -lentovenettä voidaan käyttää muun muassa sukellusveneiden torjuntaan.
Beriev Be-200 Altair -lentovene. / mil.ru
Beriev Be-200 Altair -lentovene. / mil.ru

Italian Typhoon-hävittäjät suorittivat hiljattain tunnistuslennon, jossa vastaan tuli erittäin harvinainen Beriev Be-200 Altair -lentovene.

Kyseessä on maailman ainoa käytössä ja tuotannossa oleva suihkukäyttöinen amfibiokone. Be-200-koneen havaittiin lähestyvän Suomenlahtea tammikuussa, ja sitä vastaan lennettiin osana Naton ilmavalvontatehtävää.

Typhoonit nousivat taivaalle Virossa sijaitsevasta Ämarin lentotukikohdasta.

Harvinaisen koneen varsinainen tehtävä jäi epäselväksi, mutta sen kyvykkyyksistä voi tehdä Forces News -median mukaan tiettyjä päätelmiä.

Venäjän laivastolla on tiettävästi käytössään vain kolme kappaletta Beriev Be-200 -koneita. Ne pystyvät toimimaan sekä maatukikohdista että mereltä käsin. Moottorit on sijoitettu rungon yläosaan vesilaskeutumisten helpottamiseksi.

Lentovene voi kuljettaa 12 tonnia vettä erikoistankeissa, jolloin se soveltuu esimerkiksi tulessa olevan pinta-aluksen tai metsäpalon sammuttamiseen.

Altaireja käytetään etsintätehtäviin, meripartiointiin ja kuljetukseen. Sen kyytiin mahtuu kerralla yli 70 henkilöä. Konetta voidaan käyttää myös sukellusveneiden vastaisessa sodankäynnissä.

Konetta voidaan käyttää pinta-alusten sammutustöihin. / mil.ru
