Harva varautuu tähän – sähköauton toimintamatka voi pudota puoleen

Yhä useampi suomalainen siirtyy sähköauton rattiin, ja samalla yhä useampi yllättyy talven armottomuudesta. Pakkaskaudella sähköauton energiankulutus voi pompata ylös ja toimintamatka kutistua silmissä, jopa kokeneen kuljettajan yllätykseksi.

Keskinäisestä Vakuutusyhtiöstä Turvasta muistutetaan, että muutamalla helpolla ennakkotoimella voi välttää ikävimmät talven sudenkuopat ja varmistaa, ettei matka hyydy tien sivuun juuri silloin, kun sitä vähiten odottaa.

Pakkasella akun lämmitys ja sisätilojen lämmittäminen vievät runsaasti energiaa. Tämä voi tiputtaa toimintamatkan jopa 50 prosenttiin kesäolosuhteista. Toimintamatkan lyheneminen korostuu erityisesti pitkien etäisyyksien matkoilla sekä alueilla, joissa latausverkko on harva.

– Talvella on tärkeää varautua siihen, että auto kuluttaa enemmän. Suunnitelmallinen eteneminen ja auton ominaisuuksien tunteminen vähentävät kantamahuolia huomattavasti, sanoo tiedotteessa Turvan palvelupäällikkö Sanna Luotio.

Latausnopeudet vaihtelevat automallien ja latauspisteiden välillä huomattavasti. Siksi sähköautoilijan on hyvä tutustua valmiiksi reitin varrella oleviin latauspaikkoihin, etenkin lomakauden ruuhkissa.

Lämmin akku latautuu selvästi nopeammin. Monissa autoissa akun esilämmitys on käytettävissä jo ajon aikana, mikä nopeuttaa pikalatauspysähdyksiä.

– Talviajossa akun varaustasoa ei kannata päästää kovin alas. Noin 20 prosentin taso on turvallinen alaraja, jolloin matkaa voi jatkaa ilman turhaa stressiä. Pitkille matkoille, esimerkiksi pohjoiseen, kannattaa varautua huolellisella ennakoinnilla, jotta lataustarve ei pääse yllättämään, painottaa Luotio.

Sähköauton suurin talviapu on verkkosähköllä tehtävä esilämmitys. Kun auto lämpenee jo latauksen aikana, akun energia riittää pidemmälle, ja samalla turvallisuus paranee huomattavasti.

– Esilämmitys ei ole vain mukavuusasia. Kirkas, sulanut tuulilasi on kriittinen turvallisuustekijä, muistuttaa Luotio.

Eco-tila voi kuulostaa houkuttelevalta, mutta sen alentama lämmitysteho voi jäädyttää ikkunat ja heikentää näkyvyyttä. Talvella mukavuusasetus voi olla turvallisempi valinta.

Sähköautojen suuri paino ja vääntö edellyttävät talvirenkailta erityisen hyvää pitoa. Huonokuntoiset renkaat ja väärät ilmanpaineet korostavat liukkauden riskejä. Liukkaalla kannattaa välttää äkkinäisiä ohjausliikkeitä ja kiihdytyksiä.

Latausportin jäätyminen on talvella yllättävän yleinen harmi. Jos portti tai liitin on jäässä, sitä ei kannata irrottaa väkisin, vaan auto kannattaa sulattaa lämpimässä tilassa.