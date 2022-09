Harkovan alueelta löydetty useita kidutuskammioita

Ukrainan viranomaiset ovat löytäneet kidutuskammioita useista Harkovan alueen asutuskeskuksista.

– Löysimme Harkovan alueen useiden asutuskeskusten alueelta paikallisen väestön avulla kidutuskammioita, joissa kansalaisiamme ja ulkomaalaisia pidettiin epäinhimillisissä olosuhteissa. Erityisesti siellä oli yhden Aasian maan kansalaisia, ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka yrittivät lähteä Ukrainan hallituksen hallitsemalle alueelle, Ukrainan ensimmäinen apulaissisäministeri Jevheni Yenin kertoi Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa Venäjän armeija pysäytti ulkomaalaiset, pidätti heidät laittomasti ja kidutti heitä.

Ukrainan lainvalvontaviranomaiset dokumentoivat nyt näitä Venäjän sotarikosten jälkiä.

– Butshan kokemuksen perusteella ymmärrämme erittäin hyvin, että kamalimmat rikokset voivat paljastua vain ajan myötä. Olemme jo nähneet joitakin ylöskaivettuja ruumiita, joissa on väkivaltaisen kuoleman merkkejä, mutta myös kidutusta – irtileikatut korvat ja niin edelleen. Tämä on vasta alkua, Yenin sanoi.

Ukrainan poliisi ilmoitti 13. syyskuuta, että venäläiset olivat perustaneet myös Balaklijaan poliisilaitoksen kellariin vankilan, jossa he kiduttivat paikallisia asukkaita miehityksen aikana.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Izjumista on löydetty joukkohautoja kaupungin vapauttamisen jälkeen. Suurimmilla kohteella on 440 merkitsemätöntä hautaa.

