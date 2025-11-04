Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
8-viikkoisen kääpiösnautserin turkkia harjataan kotona Espoossa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Harkitsetko lemmikkiä? Nämä kulut voivat yllättää

  • Julkaistu 04.11.2025 | 08:23
  • Päivitetty 04.11.2025 | 08:23
  • Lemmikit
Useimmat eivät kyselyn mukaan pidä rahaa esteenä koiran tai kissan hankinnalle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Agria Eläinvakuutuksen tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä lemmikinomistajasta ei koe kustannuksia esteeksi uuden lemmikin hankinnalle.

Vanhemmista vastaajista (55–74-vuotiaat) vain yhdeksän prosenttia sanoo, että kustannukset vaikuttavat päätökseen hankkia lemmikki. Nuoremmista vastaajista (18–39-vuotiaat) kuitenkin 20 prosenttia epäröi lemmikin hankintaa taloudellisista syistä.

– Lemmikin omistaminen on monelle itsestäänselvyys, mutta nuorilla aikuisilla taloudellinen tilanne vaikuttaa päätökseen selvästi enemmän. Tämä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon matalampi tulotaso, mahdolliset opinnot ja esimerkiksi ensimmäisen oman kodin perustamisen kustannukset, sanoo Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Heidi M. Elomaa tiedotteessa.

Lemmikin ylläpitokustannukset voivat yllättää.

– Lemmikin hankintaa kannattaa aina harkita huolella ja suunnitella ylläpitobudjetti pitkälle aikavälille, Elomaa sanoo.

– Kustannuksissa on hyvä huomioida vähintään ruoka-, vakuutus-, rokotus- sekä tarvikekulut. Lisäksi lemmikki tulisi viedä säännöllisesti eläinlääkärin tarkastettavaksi, jotta eläimen hyvinvoinnista saadaan varmuus ja vaivoihin voidaan puuttua riittävän varhain. Esimerkiksi säännölliset hammastarkastukset sekä hampaiden kotihoito voivat merkittävästi ennaltaehkäistä vakavampia suun ongelmia, hän listaa kuluja.

Lemmikin omistamisesta voi koitua myös välillisiä kuluja.

Elomaa muistuttaa, että lemmikille tulee luoda turvallinen ympäristö kotona, mikä voi tarkoittaa pihan aitaamista tai kissatarhan rakentamista. Vuokra-asujan kannattaa huomioida vastuunsa lemmikin mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen korvaajana. Lemmikin kynsien jättämien lattianaarmujen tai muiden tuhojen korjaaminen vuokra-asunnossa koituu yleensä lemmikinomistajan maksettavaksi.

Tutkimuksen toteutti Xtreme AB Agrian toimeksiannosta, ja siihen vastasi yli 600 suomalaista koiran- ja kissanomistajaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)