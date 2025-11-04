Harkitsetko lemmikkiä? Nämä kulut voivat yllättää

Agria Eläinvakuutuksen tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä lemmikinomistajasta ei koe kustannuksia esteeksi uuden lemmikin hankinnalle.

Vanhemmista vastaajista (55–74-vuotiaat) vain yhdeksän prosenttia sanoo, että kustannukset vaikuttavat päätökseen hankkia lemmikki. Nuoremmista vastaajista (18–39-vuotiaat) kuitenkin 20 prosenttia epäröi lemmikin hankintaa taloudellisista syistä.

– Lemmikin omistaminen on monelle itsestäänselvyys, mutta nuorilla aikuisilla taloudellinen tilanne vaikuttaa päätökseen selvästi enemmän. Tämä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon matalampi tulotaso, mahdolliset opinnot ja esimerkiksi ensimmäisen oman kodin perustamisen kustannukset, sanoo Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Heidi M. Elomaa tiedotteessa.

Lemmikin ylläpitokustannukset voivat yllättää.

– Lemmikin hankintaa kannattaa aina harkita huolella ja suunnitella ylläpitobudjetti pitkälle aikavälille, Elomaa sanoo.

– Kustannuksissa on hyvä huomioida vähintään ruoka-, vakuutus-, rokotus- sekä tarvikekulut. Lisäksi lemmikki tulisi viedä säännöllisesti eläinlääkärin tarkastettavaksi, jotta eläimen hyvinvoinnista saadaan varmuus ja vaivoihin voidaan puuttua riittävän varhain. Esimerkiksi säännölliset hammastarkastukset sekä hampaiden kotihoito voivat merkittävästi ennaltaehkäistä vakavampia suun ongelmia, hän listaa kuluja.

Lemmikin omistamisesta voi koitua myös välillisiä kuluja.

Elomaa muistuttaa, että lemmikille tulee luoda turvallinen ympäristö kotona, mikä voi tarkoittaa pihan aitaamista tai kissatarhan rakentamista. Vuokra-asujan kannattaa huomioida vastuunsa lemmikin mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen korvaajana. Lemmikin kynsien jättämien lattianaarmujen tai muiden tuhojen korjaaminen vuokra-asunnossa koituu yleensä lemmikinomistajan maksettavaksi.

Tutkimuksen toteutti Xtreme AB Agrian toimeksiannosta, ja siihen vastasi yli 600 suomalaista koiran- ja kissanomistajaa.