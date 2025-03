”Häpeällisin hetki” – USA:n päätös kuohuttaa

Venäjän johdossa on kiitelty Valkoisen talon päätöstä keskeyttää kaikki aseapu Ukrainalle.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan päätös ”voi todellakin työntää Kiovan hallinnon kohti rauhanprosessia”. Hän huomautti BBC:n mukaan Yhdysvaltain olleen tähän asti Ukrainan suurin tukija sotilaskaluston suhteen.

– Jos Yhdysvallat lopettaa tai keskeyttää nämä toimitukset, niin se on luultavasti paras kontribuutio rauhan kannalta, Peskov sanoi.

Monet Euroopan maiden johtajat ovat korostaneet tukeaan Ukrainalle ja painottaneet, että maanosan on otettava jatkossa täysi vastuu omasta turvallisuudestaan.

Kanadalaisen Carletonin yliopiston tutkija Paul Goode hämmästelee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimintaa.

– Trump pettää Ukrainan, aloittaa keskustelut Venäjä-pakotteiden helpottamisesta sekä lupaa Kanadalle ja Meksikolle asetettavien tariffien astuvan voimaan huomenna. Tämä on ehkä kaikkein häpeällisin hetki Yhdysvaltain ulkopolitiikassa toisen maailmansodan jälkeen, ja tämän suhteen rima oli asetettu korkealle. Voisinpa sanoa, että tämä oli yllättävää, Paul Goode kirjoittaa Bluesky-viestipalvelussa.

Tutkija huomauttaa, että Donald Trumpiin suhtaudutaan epäluulolla sekä Ukrainassa että Venäjällä. Hän viittaa helmikuun lopulla tehtyyn mielipidekyselyyn, jonka perusteella 48 prosenttia ukrainalaisista ja 43 prosenttia venäläisistä katsoi Trumpin olevan enemmän Venäjän puolella tulitaukoneuvotteluissa. Venäläisistä kymmenen prosenttia ja ukrainalaisista 15 prosenttia arvioi Trumpin olevan Ukrainan puolella.

Ukrainalaisista 14 prosenttia sanoi luottavansa Donald Trumpiin ja venäläisistä 20 prosenttia. Epäluottamuksesta kertoi Ukrainassa 82 prosenttia ja Venäjällä 74 prosenttia.

Amerikkalaisen Syracusen yliopiston professori Brian Taylor nostaa esiin Valkoisen talon johtohahmojen aiempia lausuntoja Ukrainan sodasta. Moni vaikuttaa kääntäneen kelkkansa täysin.

Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Mike Waltz totesi huhtikuussa 2022 Yhdysvaltain auttaneen ukrainalaisia puolustamaan itseään.

– Meidän on nyt autettava heitä pääsemään hyökkäykseen miehitettyjen alueiden vapauttamiseksi. He tarvitsevat kaikki aseet, panssarivaunut ja lentokoneet, joilla Venäjän asevoimat pystytään voittamaan. Ja Krimin ja Donbasin takaisinvaltaamiseksi sekä rajojensa palauttamiseksi, Mike Waltz sanoi tuolloin.

Nykyinen ulkoministeri Marco Rubio sanoi syyskuussa 2024 toivovansa, että Ukrainalla olisi sopivan hetken tullen vahvempi neuvotteluasema kuin Venäjällä.

– Se on todellakin tavoitteemme, ja mielestäni tätä Donald Trump yrittää sanoa, Rubio totesi.

Marco Rubio, Sep 2024: “We hope that when that time comes, there is more leverage on the Ukrainian side than on the Russian side. That really is the goal here.. And I think that’s what Donald Trump is trying to say.”Waltz and Rubio are now all in with the "Peace Through Weakness" Trump policy. 2/2

— Brian Taylor (@bdtaylor-su.bsky.social) 2025-03-04T04:06:39.808Z