Hannes-myrsky kiihtyy – tuhannet ilman sähköä

Etenkin läntistä Suomea kurittava Hannes-myrsky on vienyt sähköt jo tuhansilta kotitalouksilta.

Energiateollisuuden ylläpitämän Sähkökatkokartan mukaan lauantaina kello 15 aikaan sähköttä olisi jo yli 11 000 kotitaloutta. Sähkökatkot painottuvat ruotsinkieliselle Pohjanmaalle, mutta katkoja on myös Satakunnassa sekä Varsinais-Suomen rannikkoalueilla.

Yhteensä katkoja on 29 kunnassa ja 12 sähköyhtiön alueella.

Eniten sähköttömiä kotitalouksia oli Närpiössä, jossa ilman sähköä oli 2 270 kotitaloutta. Vaasassa ilman sähköä on 1 502 kotitaloutta, Somerossa 1 402, Uudessakaupungissa 1 283 ja Maalahdessa 1 026.

Vielä aamukahdeksan aikaan sähkökatkoja raportoitiin vain noin 100 kotitaloudessa, ja aamupäivän aikana luku nousi noin 1 500 tienoille. Sähkökatkojen määrä alkoi kasvamaan nopeasti kello 13 jälkeen, jolloin luku kipusi tunnin aikana yli kymmeneentuhanteen.

Caruna arvioi, että vikakorjaukset voivat kestää ja jatkua osin vielä alkuviikolle.

– Lauantaina korjaustyöt ovat haastavia, koska pimeys tulee nopeasti ja tuuli on voimakasta, mikä estää liikkumisen merialueilla. Yöaikaan keskitytäänkin korjaamaan kriittisiä kohteita, tiivistää Carunan käyttöpäällikkö Kimmo Vainiola.

– Asentajien työturvallisuus on aina etusijalla. Jos puita kaatuu sähkölinjoille tai merialueilla ei voi veneillä, korjaustöitä ei aloiteta ennen kuin olosuhteet ovat turvalliset.

Vainiola muistuttaa myös, että sähkölinjojen päälle kaatuneita puita ei saa lähteä poistamaan omatoimisesti.

– Linjassa voi edelleen olla jännite, mikä aiheuttaa vakavan hengenvaaran. Pyydämme tekemään ilmoituksen vikapalveluumme numeroon 0800 1 95011, Vainiola painottaa.

Aiemmin perjantaina Forecan meteorologi Markus Mäntykannas varoitti, että vastaavissa myrskyissä sähköt ovat katkenneet kymmeniltä tuhansilta.

Foreca uutisoi kello 14 jälkeen, että Hanneksen ensimmäinen hirmumyrskypuuska mitattiin Kaskisen Sälgrundissa. Kymmenen minuutin keskituuli oli tuolloin 26,8 metriä sekunnissa ja puuskanopeus 33 metriä sekunnissa.

Varoitus vaarallisesta tuulesta maa‑alueilla on annettu kaikkiin Pohjanmaan maakuntiin, Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen.