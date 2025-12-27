Verkkouutiset

Länsi-Suomeen saapuu talvimyrsky. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Talvimyräkkä rantautuu Suomeen – ”Vastaavissa myrskyissä sähköt ovat katkenneet kymmeniltä tuhansilta”

  • Julkaistu 27.12.2025 | 09:07
  • Päivitetty 27.12.2025 | 10:00
  • Sää
Hannes-myrsky koettelee etenkin Länsi-Suomea.
Voimakas Hannes-myrsky lähestyy Suomea.

Forecan mukaan myrsky tulee olemaan yksi vuoden voimakkaimmista. Vahvimmin tuuli puhaltanee maan länsiosissa, jonne on odotettavissa tuulituhoja. Pohjoiseen myrsky taas tuo lumipyryjä, heikentäen ajokeliä voimakkaasti.

Ilmatieteen laitos povaa hyvin puuskaisen ja myrskyisen luoteistuulen voimistuvan lännessä ja pohjoisessa lauantai-iltapäivän kuluessa. Varoitus vaarallisesta tuulesta on annettu kello 13 alkaen Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin.

– Yleisesti tuulivahinkoja, paikoin myös yhtenäisiä vahinkoalueita. Paikallisesti suurta raivaustarvetta, pitkiä sähkökatkoja sekä katkoja teleliikenteessä, varoitus kuuluu.

Lisäksi varoitus mahdollisesti vaarallisesta tuulesta on annettu Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntiin.

Voimakkaimmin tuuli puhaltaa lauantai-illan ja sunnuntaiyön aikana. Kovimpia puuskat ovat lounaissaaristossa ja läntisillä merialueilla, jossa tuulennopeus voi ylittää 30 metriä sekunnissa. Paikoin näihin lukemiin voidaan päästä myös muualla länsirannikolla, jolloin tuulivahinkojen vaara on todellinen.

– Puita kaatuu ja ne voivat tukkia ajoväyliä. Vastaavissa myrskyissä sähköt ovat katkenneet kymmeniltä tuhansilta talouksilta, meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa.

Vaikka sisämaassakin voidaan kokea kovia puuskia, on tuulituhojen mahdollisuus selvästi pienempi.

Myrsky tuo mukanaan myös lumikuuroja. Lauantai-iltapäivällä ja -illalla kuurot laajenevat Lapista ensin maan länsiosaan ja sen jälkeen laajemmille alueille keski- ja eteläosiin. Lumi tosin ei välttämättä jää maahan plusasteiden vuoksi.

Pahimpien myrskytuulten arvioidaan väistyvät sunnuntaiaamun jälkeen. Tämän jälkeen Euroopan ylle leviää kylmä ilmamassa, ja maanantaina elohopea vajoaa pakkasen puolelle etelärannikkoa myöten.

Alkuviikko hytistäänkin arktisen ilmavirtauksen armoilla. Jos sää on selkeä, voi pakkanen kiristyä etelässä 10–15, maan keskiosassa 10–20 ja pohjoisessa 15–35 pakkasasteeseen.

