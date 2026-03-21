Säähän pelätty käänne jo tänä vuonna

Pian alkavasta El Niñosta voi muodostua voimakkain yli 10 vuoteen, ja pitkän ajan ennusteet väläyttelevät mahdollisuutta jopa ns. ”Super-El Niño -ilmiölle”, kirjoittaa Forecan meteorologi Markus Mäntykannas sääblogissaan.

Hänen mukaansa toteutuessaan voimakas El Niño nostaisi selvästi maapallon keskilämpötilaa ja johtaisi pelättyihin vaikutuksiin erityisesti tropiikissa. Voimakas El Niño vaikuttaisi todennäköisemmin myös esimerkiksi Suomen säähän.

– Olemme juuri jättämässä taaksemme lyhyeksi jääneen La Niña -vaiheen, ja suunta on selvä: siirrymme kovaa vauhtia kohti El Niñoa jo kuluvan kevään 2026 aikana. Mutta kyseessä ei välttämättä ole mikään tavanomainen vaihtelu, vaan merkkejä on ilmassa jopa harvinaisesta ”Super-El Niñosta”, Mäntykannas sanoo.

Hänen mukaansa tämä pinnan alla kytevä lämpöenergia ei jää vain veteen.

– Kun Tyyni valtameri lämpenee, se luovuttaa valtavia määriä lämpöä ilmakehään, mikä nostaa koko maapallon keskilämpötilaa. Se on kuin avaisi valtavan uunin luukun keskellä valtamerta. Tästä syystä lähes kaikki maapallon globaalit lämpöennätykset on mitattu El Niño -vuosina tai niitä välittömästi seuraavina vuosina.

– Onkin erittäin todennäköistä, että tämän kehityksen myötä viimeistään vuodesta 2027 tulee planeettamme mittaushistorian kuumin. Edellisen ennätyslämpimän vuoden titteliä pitää 2024, jolloin El Niño vaikutti niin ikään, Mäntykannas jatkaa.

Hän toteaa, että ”mielenkiintoista ja samalla huolestuttavaa nykyisessä ennusteessa on se, etten ole vielä kertaakaan urani aikana ehtinyt nähdä mahdollisesti näin vahvan El Niñon kehittymistä”.

– Puhumme nyt Super-El Niñosta. Vahvan, eli Super-El Niñon kriteeri täyttyy, kun tarkastelualueen pinnan keskilämpötila kohoaa Tyynellä valtamerellä vähintään kaksi astetta yli keskiarvon. Tällä hetkellä eri mallit antavat Super-El Niñon toteutumiselle noin 15–20 prosentin todennäköisyyden, mutta mikä merkittävintä, tämä todennäköisyys on kasvanut alkuvuoden aikana selvästi. Ja vaikka emme aivan saavuttaisi supertasoa, näyttää varsin todennäköiseltä, että tästä El Niñosta tulee vähintäänkin kohtalaisen voimakas.

Mäntykankaan mukaan edellinen voimakas El Niño nähtiin 2015–2016, jolloin poikkeama oli juurikin tuo kaksi astetta.

– Sitäkin rajumpi oli vuosien 1997–1998 ilmiö, jolloin lämpötilapoikkeama kohosi hurjaan 2,7 asteeseen. Nyt ennusteissa on merkkejä, että voisimme ylittää vuoden 2015 tason ja kolkutella jopa vuoden 1997 ennätyslukemia.

Mäntykangas sanoo, että maapallolla alkavat pian huolestuttavat ajat.

– Samalla kun yritämme epätoivoisesti hillitä ilmastonmuutosta, luonnon omat syklit – kuten nyt alkava voimakas El Niño – heittävät lisää löylyä kiukaalle. Edessä on väistämättä tukalia aikoja.

– Odotan uusia lämpöennätyksiä ja sään ääri-ilmiöitä kuin liukuhihnalla. Vaikka meillä Suomessa ”lämmin kesä” voi kuulostaa houkuttelevalta, on muistettava globaali mittakaava. Matalammilla leveysasteilla helleaaltojen ja kuivuuden yhdistelmä on tappava. Se vaikuttaa ruoantuotantoon, satoihin ja sitä kautta hintoihin myös meillä täällä pohjolassa, Mäntykangas kirjoittaa.