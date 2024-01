Hän tuhosi T-90-tankin hurjassa vaunujen kaksintaistelussa – ”Otin mallia videopelistä”

Ukrainalaismedia TSN on tavoittanut venäläisen T-90-taistelupanssarivaunun kanssa yhteen ottaneen ukrainalaisen Bradley-miehistön.

Venäjän ykköstankin ja kahden amerikkalaisvalmisteisen taisteluavaunun raju taistelu tallentui sosiaalisessa mediassa runsaasti huomiota keränneille lennokkivideoille.

Verkkouutiset on kertonut videoista muun muassa tässä jutussa. Niillä näytetään, kuinka Bradley jauhaa T-90:n konetykillään lopulta siihen kuntoon, että venäläismiehistö joutuu hylkäämään tankkinsa ja pakenemaan paikalta.

Vaunun ampujana ja komentajana toimiva Serhi kuvailee TSN:n haastattelussa (alla) järkyttyneensä nähtyään venäläistankin läheltä tähtäimissään. Hän kertoo palanneensa vasta joulukuussa rintamalle koulutuksesta Saksasta. Tämä oli hänen toinen varsinainen tehtävänsä.

– Ensin paikalla oli toinen [Bradley-] miehistö, mutta homma ei toiminut, joten meidän piti kerätä rohkeutemme ja painaa päälle, Serhi sanoo.

Ukrainalaiset kertovat käyttäneensä ensin Bushmaster-konetykkinsä panssarintorjunta-ammuksia. Ammukset kuitenkin loppuivat tai niiden syöttö vikaantui, ja he joutuivat vaihtamaan räjähtäviin ammuksiin. Ne silppusivat tehokkaasti T-90:n tornin sensorit ja optiikan. Lopulta tankin torni vikaantui ja alkoi pyöriä villisti ja reaktiivipanssarointi räjähti.

Serhi kertoo kenties hieman yllättäen ottaneensa mallia videopeleistä.

– Olin onneksi pelannut videopelejä ja muistin kaiken – sekä miten heihin osutaan että minne.

Bradley-miehet kehuvat työkaluaan tehokkaaksi.

– He todellakin haluavat tuhota meidät. Tämä on vaarallinen ajoneuvo. Olemme pysäyttäneet monia heistä [venäläisistä].

A more personal and detailed interview with the crew of the Ukrainian Bradley which took on a russian T-90M. Also goes over using American-supplied Bradley IFVs in conditions of the Ukrainian winter 💪 pic.twitter.com/GtSGt8Cxiq

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 19, 2024