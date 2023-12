Näin Bradley-vaunuilla isketään hyökkääjää vastaan – ”kuin siirtyisi Ladasta Mersuun”

Ukrainan 47. mekanisoitu prikaati on julkaissut Telegramissa videohaastattelun (jutun alla), jolla amerikkalaisvalmisteisen Bradley-rynnäkköpanssarivaunun johtaja kertoo vaunun taistelukäytöstä ja saamistaan vaikutelmista.

Kutsumanimeä ”Kokki” käyttävä vaunun johtaja kertoo, kuinka Bradleyn 25 mm:n Bushmaster-konetykki on osoittautunut tehokkaaksi Ukrainan taistelukentällä. Hän mainitsee myös vaunuun integroidun TOW-panssarintorjuntaohjusjärjestelmän.

Koulutus kesti 40 päivää, jonka aikana ukrainalaismiehistöt opettelivat käyttämään vaunua – ohjaaminen, taisteleminen ja huoltaminen.

Kokin johtama vaunu on osallistunut taisteluihin kuuden kuukauden ajan koulutuksen päätyttyä. Hänen mukaansa siirtyminen neuvostovalmisteisesta BMP-1-rynnäkköpanssarivaunusta Bradley-vaunuun oli vaikuttava kokemus.

– Se tuntui kuin olisi siirtynyt Ladasta Mersuun, kunnon vaunuun, hän sanoo Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla.

Kokki kertoo vaunun tulittaneen useita venäläismaaleja rintamalla.

– Olemme osuneet taistelupanssarivaunuihin, rynnäkköpanssarivaunuihin ja jalkaväkeen. Tällä hetkellä sodassa korostuu puurajojen käyttö taistelukentällä. Bradley tuhoaa helposti puurajan.

Sodan alkuvaiheen jälkeen venäläiset ovat oppineet suojaamaan paremmin sotilaitaan rakentaen syviä ja hyvin linnoitettuja taisteluhautoja. Hyökkääjä piilotteleee usein panssarivaunujen ja -ajoneuvojen takana puurajassa naamiointiverkkojen alla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Kokki osallistui Bradley-vaunulla taisteluihin ensimmäisen kerran Zaporižžjan rintamalohkolla viime kesän alussa Ukrainan vastahyökkäyksen alettua.

– Olimme ensimmäisessä aallossa. Olimme vaikuttuneita siitä, kuinka vaunu kestää osumia. Se pelasti henkiä. Meihin osui panssarintorjuntaohjus.

Kokin johtama vaunu on myös käyttänyt omia panssarintorjuntaohjuksiaan ja osunut vihollisen ajoneuvoihin, kuten tankkeihin.

Rare interview with the commander of a Bradley IFV belonging to the Ukrainian 47th Mechanised Brigade. Talks about combat use, his impressions of the vehicle, and briefly recounts his own story.

