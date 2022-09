”Hän on ainoa henkilö Venäjällä, joka haluaa sotaa enemmän kuin elämää”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi myöhään torstaina Venäjän kansaan estämään presidentti Vladimir Putinin sodankäynnin.

– Yhden henkilön Venäjällä, joka haluaa jatkaa tätä sotaa, hinta on se, että koko venäläinen yhteiskunta jää ilman normaalia taloutta, ilman ihmisarvoista elämää ja ilman minkäänlaisten inhimillisten arvojen kunnioittamista, hän sanoi CNN:n mukaan.

Zelenskyin mukaan tämä voidaan vielä pysäyttää.

– Mutta sen lopettamiseksi on pysäytettävä se yksi henkilö Venäjällä, joka haluaa sotaa enemmän kuin elämää. Teidän elämänne, Venäjän kansalaiset.

Ukrainan presidentti osoitti viestinsa erityisesti Venäjän alkuperäiskansoille.

– Rikollisen mobilisoinnin ensimmäisen viikon aikana Venäjältä pakeni enemmän miehiä kuin mitä Venäjän viranomaiset aikoivat virallisesti lähettää sotaan, Zelenskyi sanoi.

– Dagestanien ei tarvitse kuolla Ukrainassa. Tšetšeenit, inguušit, osseetit, tšerkessit ja muut Venäjän lipun alla tulleet kansat. Yhteensä lähes 200 eri kansaa. … Tiedättekö, kuka lähettää heidät Ukrainaan, hän jatkoi.

Look at this bus of the newly-mobilized in Russia. All ethnic Tuvans. There is only 250k Tuvans in Russia, so even losing a handful is an irreparable damage to the people. Whether you think it’s deliberate or not, Russia’s war in Ukraine is killing off Russia’s minorities pic.twitter.com/v7lI7kWiyz

— Bakhti Nishanov (@b_nishanov) September 29, 2022