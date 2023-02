Hän on 71-vuotias ”Isoisä” Ukrainan etulinjassa

Ukrainalainen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov on haastatellut ”Joulupukki”-yksikön 71-vuotiasta vapaaehtoista, joka on palvellut asevoimissa viimeiset kuusi vuotta.

Isoisä-kutsumanimellä tunnettu taistelija toimii kranaatinheitinjoukoissa.

– Toistaiseksi terveyteni on kestänyt, pystyn kantamaan rynnäkkökivääriä ja konekivääriä. Kuka meitä suojelisi, paitsi me itse, vapaaehtoinen kysyy Butusovin julkaisemalla videolla.

Hänen yksikkönsä on taistellut Donetskin alueella, jossa venäläisjoukot ovat tehneet viime kuukausien aikana rajuja rynnäkköjä kovista tappioista huolimatta. Länsimaisten arvioiden mukaan venäläiset ovat menettäneet satoja sotilaita päivässä kaatuneina ja haavoittuneina.

Muutamaa päivää ennen Venäjän hyökkäystä viime vuoden helmikuussa yksikkö sai käskyn siirtyä Avdiivkaan, jossa koulutettiin Britannian toimittamien NLAW-panssarintorjunta-aseiden käyttöä. Koulutus saatiin päätökseen 23. helmikuuta eli hyökkäystä edeltäneenä päivänä.

Sotilaat olivat harjoitusmaastossa helmikuun 24. päivän aamuna, jolloin Venäjän tykistö aloitti tulituksensa. ”Isoisä” kertoo sodan alkamisen tuntuneen käsittämättömältä, vaikka siihen oli monella tavoin varauduttu etukäteen. Monet olivat odottaneet Kremlin aloittavan rajoitetumman sotilasoperaation.

– Ensimmäisenä ajatuksena oli taistella kuolemaan asti. Mutta suoraan sanottuna tunnelma oli kamala, todella kamala. Koska meillä ei ollut juurikaan viestiyhteyksiä rintamalla, tiesimme vain mitä löysimme internetin kautta, 71-vuotias vapaaehtoinen sanoo.

Tilanne vaikutti heikolta, koska venäläisten tiedettiin etenevän nopeasti kohti Kiovaa. Sotilaat seurasivat uutisia ja jännittivät Kiovan puolustuksen kestämistä.

– Kun heidät voitettiin Kiovassa, niin siitä tuli henkisesti helpompaa, sotilas sanoo.

Viime vuoden elokuussa miehitettyä Piskyn kaupunkia pommitettiin Venäjän hyökkäyksen yhteydessä valkoisella fosforilla ja rypäleammuksilla. Puolustuslinjassa olleen erillisen vapaaehtoisyksikön kranaatinheittimiä käytettiin pääasiassa venäläisen jalkaväen torjumiseen lennokkien tekemien havaintojen avulla.

– Tulitimme pääasiassa jalkaväkeä, he vyöryivät meitä kohti kuin heinäsirkkaparvi, ”Isoisä” toteaa.

