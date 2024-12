Hän nousee sisäministeriön uudeksi kansliapäälliköksi

Sisäministeriön uuden kansliapäällikön nimi on selvinnyt. Hallitus nimitti tänään torstaina yleisesikuntaupseeri, osastopäällikkö Matti Sarasmaan sisäministeriön kansliapäälliköksi. Hän aloittaa virassa 1.2.2025 ja kausi kestää viisi vuotta.

Matti Sarasmaa on työskennellyt Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston osastopäällikkönä vuodesta 2020 alkaen. Tätä ennen hän työskenteli Rajavartiolaitoksella henkilöstöpäällikkönä vuosina 2018–2019 ja vuosina 2016–2018 hallintoyksikön päällikkönä. Vuosina 2010–2015 Sarasmaa toimi niin ikään Rajavartiolaitoksella eri tehtävissä. Vuosina 2007–2010 hän työskenteli oikeus- ja sisäasioiden neuvoksena Brysselissä ulkoasianministeriön virkamiehenä. Sarasmaa on työskennellyt myös raja- ja merivartiokoulun apulaisjohtajana ja Rajavartiolaitoksen operatiivisissa tehtävissä.

– Olen suuresti kiitollinen valinnasta kansliapäällikön haasteelliseen tehtävään. Sisäministeriön rooli on korostunut aiempaa enemmän turvallisuusympäristön muututtua merkittävästi. Tämä huomioidaan myös hallitusohjelmassa ja se tarkoittaa ministeriöllemme suurta työmäärää muun muassa laajan lainsäädäntöohjelman myötä. Tiedän, että koko sisäministeriön hallinnonala on ymmärtänyt turvallisuuden merkityksen Suomelle. Niin ministeriössä kuin alaisissa virastoissa työskentelee sitoutunut ja ammattitaitoinen joukko turvallisuutemme puolesta. Työtä tehdään myös vaikuttamalla Euroopan Unionissa niihin asioihin, joilla on suora vaikutus toimintaamme, sanoo Sarasmaa tiedotteessa.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin tukena laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Kansliapäälliköstä on tehty laaja turvallisuusselvitys ja hänen kanssaan tehdään valtion virkamieslain mukainen kahdentoista kuukauden karenssisopimus. Se tarkoittaa, että virkamies ei voi tänä aikana siirtyä valtionhallinnon ulkopuolelle toisiin tehtäviin, joissa hän saisi etua salassapidettävän tiedon hyödyntämisestä.

Tehtävää haki kaikkiaan 26 ihmistä. Määräaika tehtävään päättyi jo syyskuun alussa, mutta valintaprosessia hidasti ministerin vaihtuminen syksyllä joksikin aikaa.

