”Hän kirjaimellisesti teloitti ihmisiä” – tämä Oslon ammuskelusta tiedetään

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut Norjassa Oslossa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa. Asiasta uutisoi muun muassa norjalainen VG.

Ammuskelu tapahtui aamuyöllä kello yhden jälkeen paikallista aikaa paikallisen homobaarin edessä. Poliisi on ottanut epäillyn tekijän kiinni ja tutkii tapausta terrorismina.

Tapahtumien tarkka kulku on poliisin mukaan vielä epäselvä. Tapauksen tutkinnanjohtajan mukaan tapahtumilla on yhteensä 40 todistajaa, joiden kertomusten pohjalta poliisi on pystynyt luomaan kokonaiskuvan tapahtumien etenemisestä.

Silminnäkijähavaintojen mukaan laukauksia ammuttiin useita lyhyessä ajassa ja ihmiset pakenivat paikalta. Oslon poliisin operaatiopäällikkö Tore Barstad kertoi tiedotustilaisuudessa, että poliisi sai ilmoituksen ammuskelusta kello 01.14. Viisi minuuttia myöhemmin epäilty tekijä oli otettu kiinni.

Ammuskelu sattui samaan aikaan, kun Norjassa vietetään Pride-viikkoa.

– Hän (ammuskelija) kirjaimellisesti teloitti ihmisiä, yksi silminnäkijöistä kertoo VG:lle.

Toisen silminnäkijän mukaan ihmiset ovat saaneet viiltohaavoja laukausten rikkomien lasien ja ikkunoiden takia.

– Ihmiset heittäytyivät suojaan ja pakenivat minne pystyivät, silminnäkijä kertoo.

VG:n tietojen mukaan epäilty ammuskelija on noin 40-vuotias mies, joka on poliisille tuttu entuudestaan aiemmin tekemistään väkivaltarikoksista.

Loukkaantuneiden tarkka lukumäärä ei ole toistaiseksi tiedossa. Lauantaiaamuna tiedotustilaisuudessa poliisi kertoi loukkaantuneita olevan yhteensä 14, mutta Oslon yliopistollinen sairaala on raportoinut yhteensä 19 loukkaantuneesta.

Tapahtumien kulku on tällä hetkellä epäselvä, mutta tehtävänjohtaja toteaa, että he ovat muodostaneet kuvan tapahtuneesta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esittää Twitterissä surunvalittelut tapauksen johdosta.

– Olen syvästi järkyttynyt ja surullinen viime yön Oslon terroriteosta. Suomi tuomitsee terrorismin sen kaikissa muodoissa ja ilmenemismuodoissa, Niinistö kirjoittaa.

— Sauli Niinistö (@niinisto) June 25, 2022