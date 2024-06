Hamas rakentaa uusia asetehtaita Gazaan

Terroristijärjestö Hamas on jälleenrakentamassa aseiden ja ammusten tuotantokapasiteettia Gazan kaistaleella, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreessa katsauksessaan.

Hamasin kerrotaan perustaneen uudestaan pieniä asepajoja ympäri Gazan kaistaletta. Raportissa ISW arvioi Hamasin nykyisten asevarantojen huvenneen.

Ajatushautomo arvioi Hamasin aloittaneen laajan uudelleenvarustautumisen alueilla, joilla Israelin joukkojen läsnäolo on vähäistä.

Katsauksen mukaan aseiden valmistamisen ohella Hamas rekrytoi nuoria aikuisia taistelevien joukkojen riveihinsä. ISW arvioi, että joukkoja myös koulutetaan ja valmistellaan taisteluun Israelin asevoimia vastaan.

Israel on ISW:n mukaan pyrkinyt estämään ja hidastamaan Hamasin voimistumista iskemällä terroristijärjestön asejärjestelmiä kehittäviä asiantuntijoita vastaan.