Hamas muutti taktiikkaa – yllätysiskuja eteneviä joukkoja vastaan

Tappioita kärsineen Hamas-terroristijärjestön kerrotaan välttävän suoria yhteenottoja Israelin asevoimien kanssa.

Hamasin taistelijat tekevät yhä useammin väijytyksiä ja pommihyökkäyksiä eri puolilla Gazan kaistaletta. Uusi taktiikka voi analyytikkojen mukaan pidentää konfliktia ja vaikeuttaa Israelin asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Times of Israel -lehden mukaan Hamas on menettänyt kahdeksan kuukauden taisteluissa noin puolet joukoistaan. Hamasilla arvioidaan olevan jäljellä noin 10 000 taistelijaa. Israelin sotilaita on kaatunut konfliktissa lähes 300.

Hamasin uusi taistelutapa on näkynyt viime viikkoina käydyissä taisteluissa Egyptin rajalla sijaitsevassa Rafahin kaupungissa ja sen lähialueella. Äärijärjestö on saanut uutta kalustoa Egyptin kautta kulkevista tunneleista. Osa Hamasin taistelijoista on kuvannut väijytyksensä ja julkaissut videoita sosiaalisessa mediassa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun turvallisuusneuvonantaja Tzachi Hanegbi arvioi toukokuun lopulla, että Gazan sota tulee jatkumaan koko loppuvuoden ajan. Kansainvälinen paine sotatoimien lopettamiseksi on kasvanut tasaisesti siviiliuhrien ja Gazan vaikean humanitaarisen kriisin myötä.

Hanegbin mukaan operaatiota jatketaan, kunnes Hamasin ja Islamilainen Jihad -järjestön sotilaallinen voima ja kyky hallita aluetta saadaan tuhottua.

Hamasin 62-vuotias Gaza-johtaja Yahya Sinwar on edelleen pakoteillä Israelin laajasta maaoperaatiosta huolimatta. Hänen epäillään piileskelevän Gazan alle rakennetussa valtavassa tunneliverkostossa. Sinwar on tästä huolimatta johtanut järjestön tulitaukoneuvotteluita.

LUE MYÖS:

Kaksi Hamasin prikaatia livahti pakoon – missä on terroristijärjestön johtaja? (VU 30.5.2024)