Moskovalle suuri menetys: Tärkeä Tu-22M3-pommittaja räjäytettiin kentälle

Ukraina tuhosi hiljattain pitkän kantaman iskussa Venäjän tärkeän strategisen Tu-22M3-pommikoneen, Ukrainan asevoimien komentaja Oleksander Syrskyi kertoo ukrainalaisen lb.ua:n haastattelussa.

Syrskyi sanoo iskun osuneen juuri kun kone oli laskeutunut. Hän puhuu ”muutama päivä sitten” tapahtuneesta iskusta. Tällä viitataan todennäköisesti Šaikovkan tukikohtaan maaliskuun lopussa tehtyyn hyökkäykseen.

Verkkouutiset kertoo iskun jälkiä paljastaneista satelliittikuvista tässä jutussa. Kuvien perusteella koneen tuhoutuminen on mahdollista, mutta ei varmaa. Isku näyttää joka tapauksessa aiheuttaneen laajoja vahinkoja muun muassa tukikohdan ohjusvarastolla.

Ukraina iski hiljattain ohjusvarastoon myös tärkeässä Engelsin strategisten pommikoneiden tukikohdassa Venäjällä.

Mikäli ukrainalaisten kertoma pitää paikkansa, on kyse merkittävästä menetyksestä. Tu-22-yliäänipommikoneita on käytetty sodassa pitkän kantaman ohjusiskuihin Ukrainaan.

A few days ago, our successful actions led to the destruction of a Tu-22M3 strategic bomber. It had just landed — and our drone struck it. Estimated cost: around 100 million dollars—@CinC_AFU Oleksandr Syrskyi. pic.twitter.com/9dvQDnEGlq

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2025