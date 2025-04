Kiinalta tiukka kiisto: Kansalaisiamme ei sodi Ukrainassa

Kiinan ulkoministeriö on kiistänyt Ukrainan lausunnon siitä, että kiinalaisia taistelee Venäjän riveissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tiistaina, että Ukrainan asevoimat on saanut Donetskin suunnalla vangiksi kaksi Venäjän joukoissa taistellutta Kiinan kansantasavallan kansalaista. Zelenskyi sanoi, että Ukrainan tiedossa on että Venäjän riveissä on kiinalaisia enemmänkin.

Kiinan ulkoministeriö reagoi asiaan keskiviikkona. Ulkoministeriön edustajan mukaan väite siitä että kiinalaisia taistelisi Venäjän asevoimissa on perusteeton, ja Kiina on aina kannustanut kansalaisiaan välttämään sotimaan lähtemistä.

Näkemyserossa saattaa olla kyse siitä, onko Kiina kannustanut kansalaisiaan Venäjän puolelle tai onko kiinalaisten siirtymisessä sotimaan havaittavissa valtion osuutta. On minittäin kiistatonta, että Kiinan kansalaisia taistelee hyökkäyssodassa Ukrainaan, vaikka kyse ei olisikaan Pohjos-Korean toiminnan kaltaisesta omien sotilaiden myymisestä Venäjän käyttöön.

Pohjois-Korea toimitti viime vuonna Venäjälle noin 11 000 pohjoiskorealaista sotilasta, joita Venäjä on käyttänyt pääasiassa Kurskissa. Korkeiden tappiolukujen takia Pohjois-Korea lähetti omia sotilaitaan vielä talvella 2025 noin 3000 lisää.

Kiinan kansalaisia arvioidaan olevan Venäjän asevoimien riveissä joitakin satoja, kertoo brittilehti The Guardian. Lehti ei kerro arviolleen mitään lähdettä. Muista julkisista lähteistä kuitenkin tiedetään, että kiinalaisista on havaintoja. Esimerkiksi Radio Liberty on kertonut kahdesta haavoittuneesta kiinalaisesta, joista toinen osasi venäjää vain kaksi lausetta – ja nekin solvauksia.

Myös Verkkouutisten lähteet ovat kertoneet, että Ukrainan puolella kansainvälisessä legioonassa on taistellut ainakin Kiinan itsehallintoalueelta Taiwanista saapuneita vapaaehtoisia.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025