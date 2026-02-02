Hälytysajoneuvoille tulossa merkittävä muutos liikenteeseen

Suomi on saamassa kansallisen liikennevaloetuuspalvelun, joka ohjaa ambulanssit, paloautot ja ensihoidon yksiköt risteyksistä ”vihreässä aallossa” sujuvasti läpi koko maan. Kesällä 2026 käyttöön tuleva järjestelmä nopeuttaa apua perille ja vähentää riskejä vilkkaissa risteyksissä.

Kun hälytysajoneuvo lähestyy vilkasta risteystä, jokainen sekunti ratkaisee. Nyt risteyksistä pääseminen hallitusti ja turvallisesti on entistä varmempaa: Fintrafficin uusi kansallinen liikennevaloetuusjärjestelmä tunnistaa hälytysajoneuvon sijainnin ja vaihtaa valot automaattisesti sen kulkua tukeviksi. Ajoneuvojen ohitettua risteyksen valot palaavat normaaliin toimintaan, ja tavallisen liikenteen kulku jatkuu ilman äkkijarrutuksia tai vaaratilanteita.

-Kansalliseen liikennevaloetuuspalveluun ovat tervetulleita liittymään kaikki kaupungit, kunnat ja hyvinvointialueet. Tavoitteena on nyt aikaansaada maanlaajuisesti pelastus- ja ensihoidon yksiköille vihreää valoa liikennevaloista toisiin ja apu paikalle turvallisesti ja nopeasti, taustoittaa tiedotteessa Fintrafficin tuotepäällikkö Juho Neuvonen.

Kansallinen liikennevaloetuuspalvelu on siirtymässä tämän vuoden aikana asteittain tuotantovaiheeseen eri puolilla Suomea, ja virallisesti se on käytössä heinäkuusta 2026 alkaen. Uusia kaupunkeja ja hyvinvointialueita liitetään palveluun vaiheittain tuotantovaiheen edetessä, kun niiden järjestelmät on testattu käyttövalmiiksi.

Liikennevaloetuuspalvelua on testattu viime vuodet tiiviissä yhteistyössä sen tuotantopilottivaiheessa, jossa on ollut mukana useita kaupunkeja ja hyvinvointialueita.

-Tuotantopilottivaiheessa on ollut mukana noin 700 risteystä ja 300 hälytysajoneuvoa. Pilottivaiheessa mukana olleissa risteyksissä ei ole sattunut yhtään hälytysajoon liittyvää onnettomuutta. Tämä osoittaa järjestelmän toimivuuden käytännössä, ja sen vaikutus näkyy erityisesti ruuhkaisilla osuuksilla, joissa jokainen hetki pelastus- ja ensihoidon yksiköille on ratkaisevaa, jatkaa Neuvonen.

Kansallisessa liikennevaloetuuspalvelussa kaikki liikennevalot ja hälytysajoneuvot toimivat keskenään yhteensopivasti – myös eri kaupunkien ja alueiden rajojen yli. Tieto liikkuu suojatussa ja salatussa viranomaisverkossa. Keskitetty ratkaisu säästää yhteiskunnan resursseja, kun ylläpidettävänä on yksi kokonaisuus, jonka kustannukset jaetaan tasapuolisesti käyttäjien kesken. Palvelua voivat ensivaiheessa käyttää pelastuslaitokset ja ensihoitoyksiköt hälytysajoneuvojensa liikkumisen sujuvoittamiseen. Jatkossa myös poliisin liittyminen palveluun mahdollistetaan yhteisellä kehitystyöllä.

Palvelun tuotannosta ja ylläpidosta vastaa Fintraffic. Palvelun käyttäjät, kuten pelastuslaitokset ja ensihoitoyksiköt, vastaavat omien ajoneuvojensa laitteistosta ja kuljettajien perehdyttämisestä. Liikennevalojen omistajat – kaupungit, kunnat ja valtio – huolehtivat ohjauslaitteistosta ja järjestelmien ylläpidosta.