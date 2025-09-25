Hälytys drooneista useilla lentokentillä Tanskassa

Tuntemattomien droonien toimintaa on havaittu eilisillan jälkeen useilla lentokentillä Tanskassa. Maan pohjoisosissa sijaitseva Aalborgin lentoasema jouduttiin tilapäisesti sulkemaan.

Drooneja lensi myös kolmen pienemmän lentokentän luona Esbjergissä, Sønderborgissa ja Skrydstrupissa, mutta niitä ei suljettu vähäisen lentoliikenteen vuoksi. DR:n mukaan myös Billundin lentoaseman ilmatila suljettiin torstaina aamuyöllä epäillyn droonihavainnon vuoksi.

Skrydstrup on sotilaslentokenttä, ja Tanskan ilmavoimilla on kalustoa myös Aalborgissa.

Kööpenhaminan lentoasema suljettiin alkuviikosta muutamaksi tunniksi lennokkihavaintojen vuoksi. Samankaltainen välikohtaus sattui hieman myöhemmin Oslossa. Tanskan pääministerin mukaan kyseessä oli tähän mennessä vakavin hyökkäys maan infrastruktuuria vastaan.

Tapausten jälkeen esitettiin arvioita, että droonit olisi mahdollisesti laukaistu mereltä venäläiseltä rahtilaivalta tai useammasta aluksesta. Väitteiden tueksi ei ole toistaiseksi konkreettista näyttöä.

Tanskan poliisi ilmoittaa tutkivansa tuoreimpia tapauksia ja tekijöiden motiivia.

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnellin mukaan kyseessä tuskin on harrastelua, kun droonitoiminta sulkee ensin Kööpenhaminan ja heti perään Aalborgin lentokentän.

– Toistuvuus ei ole sattumaa, vaan testi Euroopan ilmatilaturvallisuudelle – ja viesti siitä, että lentoliikennettä voidaan häiritä milloin tahansa. Sama voi tapahtua muuallakin, Limnell kirjoittaa X:ssä.