Halvan aurinkovoiman aika on päättymässä

Aurinkopaneelien hintataso on viime vuosina ollut poikkeuksellisen matala, koska kysyntä ja tarjonta ovat olleet epätasapainossa.

Kiinan valtio on tukenut alan kehitystä viennin veronpalautuksella, jonka se on nyt päättänyt lakkauttaa, ja samaan aikaan raaka-ainekustannukset nousevat.

Muutokset nostavat paneelien hintaa globaalisti, mutta aurinkovoiman rakentaminen on Suomessa silti edelleen erittäin kustannustehokasta, sanoo energiayhtiö Solarigon asiantuntija.

Aurinkopaneelien tuotanto on keskittynyt erittäin vahvasti Kiinaan, josta tulee noin 80 prosenttia maailman aurinkopaneeleista. Yhdysvalloissa ja Euroopassa on hieman tuotantoa, mutta sen merkitys kokonaismarkkinalla on pieni.

Kiina on ilmoittanut alan viennin alv-palautuksen poistamisesta 1. huhtikuuta alkaen, ja päätös näkyy hinnoissa globaalisti. Samaan aikaan Kiina lopettaa portaittain akku- ja sähkövarastotuotteiden vastaavia palautuksia, ja ne poistuvat kokonaan vuoden 2027 alussa. Tämä tuo nousupainetta myös sähkövarastojen hintoihin.

– Kiinan valtio on tukenut aurinkopaneelien valmistusta vuosien ajan määrätietoisesti, jotta Kiinasta on tullut markkinan suurin toimija. Viennin tuen poistumisesta huhuttiin jo viime vuonna, ja pari viikkoa sitten tieto varmistui. Päätöksellä halutaan todennäköisesti ohjata nykyistä, lähes kaikille tappiollista hintatasoa ylöspäin, jotta ala tervehtyisi, Solarigo Systems Oy:n teknologiajohtaja Ville Vairinen toteaa tiedotteessa.

Tuen poistamisen syy on paneelimarkkinan epätasapaino. Tarjontaa ja tuotantokapasiteettia on rakennettu viime vuosina paljon, eikä kysyntä ole kasvanut ennusteiden mukaan, joten hinnat ovat romahtaneet ja paneeleja on myyty jopa alle tuotantokustannusten.

Ala on ollut valmistajille haastava, joten yrityksiä eri puolella maailmaa on mennyt konkurssiin. Vairisen mukaan tähän tilanteeseen on ajauduttu viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana.

Paneelien markkinahinta oli vielä muutama vuosi sitten noin 25–30 senttiä wattipiikkiä kohden, kun vuonna 2025 hinnat painuivat jopa 7–8 senttiin wattipiikkiä kohden.

– Kun kiinalaiset yritykset menettävät valtionsa yhdeksän prosentin tuen viennissä, vaikutus näkyy luultavasti suoraan lopputuotteen hinnassa. Hintojen nousu on todennäköisesti vielä sitäkin suurempi, koska lähes kaikkien raaka-aineiden, kuten alumiinin ja hopean, hinnat ovat nousseet merkittävästi, Ville Vairinen toteaa.

Toisiaan täydentävät sähkön tuotantomuodot voivat tarjota vakaan kokonaistuotannon ja nostaa Suomen sähköomavaraisuutta. Aurinko- ja tuulivoiman yhdistävä hybridimalli toimii koko maassa.

– Hyvänä esimerkkinä toimi tammi-helmikuun kireä pakkaskausi ja siihen liittynyt korkeapaineen alue, joka vähensi merkittävästi tuulituotannon määrää. Samaan aikaan aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta, joten tuotantoa saataisiin paikattua aurinkovoimalla, asiantuntija sanoo.