Homelivessä voi seurata homeitiöiden kasvua. KUVAKAAPPAUS STRIIMILTÄ

Haluatko nähdä, miten home kasvaa? Nyt se on mahdollista

  • Julkaistu 14.11.2025 | 12:12
  • Päivitetty 14.11.2025 | 12:12
  • Asuminen
Homeitiöiden kasvua voi seurata reaaliajassa.
Oletko koskaan miettinyt, miten home todellisuudessa alkaa kasvamaan? Nyt sen voi nähdä omin silmin turvallisesti ruudun takaa.

Rakennusten laboratoriopalvelu Labroc on avannut Homelive-nimisen livelähetyksen, jossa homeiden kasvua seurataan kymmenen päivän ajan. Lähestys on jo käynnissä ja jatkuu sunnuntaihin 23. marraskuuta. Voit seurata lähetystä täältä tai artikkelin lopussa olevalta upotteelta.

Homekasvun taustalla ovat usein rakenteisiin päässeet kosteusvauriot. Kun olosuhteet ovat otolliset – riittävästi kosteutta, sopiva lämpötila ja ravinteita – luonnossa ja sisäilmassa esiintyvät homeitiöt alkavat kasvamaan rakenne- ja materiaalipinnoilla.

Homelive tuo tämän prosessin näkyväksi ja näyttää Labrocin mukaan sen, mitä harva on tullut ajatelleeksi: homeet ovat myös yllättävän kauniita.

– Erilaiset homeet, joita Homelivessä tullaan näkemään, ovat samoja lajeja, joita tavataan kosteusvaurioituneissa rakenteissa. Liiallinen kosteus voi käynnistää prosessin, joka johtaa rakenteiden korjaustarpeisiin, kertoo Labrocin markkinointipäällikkö Tuuli Aho tiedotteessa.

Mitä näet Homelivessä?

– Homepesäkkeiden muodostumisen ja nukkamaisen peitteen ilmestymisen.

– Pesäkkeiden erilaisten värien ja kasvunopeuden kehityksen.

– Homeita, joita kosteusvaurioituneista rakennusmateriaaleista löydetään.

– Kuvioiden tai kirjaimien ilmestymisen kasvualustoille päivä päivältä.

Tunnistatko nämä kuusi merkkiä? Kodissasi voi olla kosteusvaurio

