”Haluan ihmisten lopettavan kuolemisen Ukrainan sodassa”

– Minun on parempi olla kertomatta, Donald Trump sanoi The New York Postille, kun häneltä kysyttiin, kuinka monta kertaa kaksi johtajaa ovat puhuneet.

Trump uskoo, että Vladimir Putin ”välittää” taistelukentällä tapahtuvasta tappamisesta.

– Hän haluaa nähdä ihmisten lopettavan kuolemisen. Kaikki nuo kuolleet ihmiset. Nuoria, nuoria, kauniita ihmisiä. He ovat kuin lapsesi, kaksi miljoonaa – ja ilman syytä, Trump sanoi.

Trump väitti jälleen kerran, että kolme vuotta kestänyt sota ”ei olisi koskaan tapahtunut”, jos hän olisi ollut presidentti vuonna 2022.

– Minulla on aina ollut hyvä suhde Putiniin, hän sanoi toisin kuin edeltäjällään.

– (Joe) Biden oli kiusallinen kansakunnallemme. Täysin nolo, Trump rökitti.

Trump sanoi, että hänellä on konkreettinen suunnitelma sodan lopettamiseksi.

– Toivottavasti se on nopea. Joka päivä ihmisiä kuolee. Tämä sota on niin paha. Haluan lopettaa tämän hemmetin asian.

Puhuessaan kansallisen turvallisuuden neuvonantajalle Mike Waltzille, joka liittyi hänen kanssaan Air Force One-koneeseen presidentti sanoi:

– He (venäläiset) haluavat tavata. Joka päivä ihmisiä kuolee. Nuoria komeita sotilaita tapetaan. Nuoria miehiä, kuten poikani. Molemmilla puolilla. Kaikkialla taistelukentällä.

Varapresidentti J. D. Vance tapaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Münchenin turvallisuuskonferenssissa ensi viikolla.

Trump on sanonut haluavansa solmia 500 miljoonan dollarin sopimuksen Zelenskyin kanssa harvinaisten maametallien, mineraalien ja kaasun saamisesta Ukrainasta vastineeksi turvallisuustakuista mahdollisessa rauhanratkaisussa.