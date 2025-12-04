Halpalentoyhtiöt palaamassa Ukrainaan, lennot voisivat alkaa kahdessa viikossa

Euroopan halpalentoyhtiöt valmistautuvat palaamaan Ukrainaan heti, kun rauhansopimus on allekirjoitettu, uutisoi Financial Times.

Lentoyhtiöt arvioivat ”katastrofiturismin” sekä maahan palaavien ihmisten määrän kasvavan ja vauhdittavan lentomatkustamista, kun Ukrainan lentokentät avautuvat.

Esimerkiksi unkarilainen halpalentoyhtiö Wizz Air ilmoitti aikovansa sijoittaa Ukrainaan 15 lentokonetta kahden vuoden kuluessa rauhansopimuksesta, ja määrä nousisi 50:een seitsemän vuoden kuluessa.

Euroopan suurin halpalentoyhtiö, irlantilainen Ryanair puolestaan ​​ilmoitti voivansa käynnistää lennot uudelleen kahden viikon kuluessa sopimuksesta.

– Olemme suunnitelleet tätä. Heti kun ilmatila avautuu, aiomme nopeasti vakiinnuttaa asemamme uudelleen, Wizz Airin toimitusjohtaja József Váradi kertoi FT:lle.

Wizz Air oli yksi suurimmista lentoyhtiöistä, joka toimi Ukrainassa ennen kuin Venäjä hyökkäsi maahan vuonna 2022, mikä pakotti kansainväliset lentoyhtiöt lopettamaan toimintansa. Vuonna 2021 yhtiö operoi yli 5000 lentoa Ukrainaan.

Lentomatkustuksen huippuluku oli vuosi 2019, jolloin lähes 15 miljoonaa matkustajaa lensi Ukrainaan. Vuonna 2021, vuotta ennen Venäjän hyökkäystä, Ukrainaan lensi noin 10,8 miljoonaa ihmistä ilmailualan konsulttiyhtiö Ciriumin tietojen mukaan.

FT:n mukaan Ryanairin johtajat ovat vierailleet Ukrainan tärkeimmillä lentokentillä suunnitelmanaan nostaa matkustajamääränsä neljään miljoonaan. Ennen Ukrainan lentokenttien sulkemista lentoyhtiö kuljetti noin 1,5 miljoonaa ihmistä vuodessa Kiovaan, Lviviin ja Odessaan.

– Lennot tulisivat myyntiin kahden viikon kuluessa. On vain kysymys siitä, milloin on turvallista lentää, toimitusjohtaja Eddie Wilson sanoi tällä viikolla antamassaan haastattelussa.

Ryanairilla on koneita 95 lentokentällä Euroopassa. Toimitusjohtajan mukaan yhtiö voisi avata reittejä mistä tahansa kohteesta, mikä antaisi lentoyhtiölle mahdollisuuden toimia nopeammin kuin kilpailijansa.

EasyJet, joka ei aiemmin lentänyt Ukrainaan, tutkii myös reittien avaamista sinne. Toimitusjohtaja Kenton Jarvis muistuttaa, että Ukrainasta on luvattu Euroopan suurin rakennusprojekti, ja ihmiset haluavat palata kotiinsa, kun maa on turvallinen.

– Operatiivisesti lennonjohto voidaan aloittaa melko nopeasti. Se riippuu lentokenttien ja kiitoteiden kunnosta sekä siitä, että terminaalit ja kiitotiet toimivat korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisesti.

EU:n lentoturvallisuusviranomainen neuvoo tällä hetkellä lentoyhtiöitä olemaan lentämättä Ukrainan ilmatilassa tai laskeutumatta maahan.

Ciriumin tietojen mukaan vain yksi lentoyhtiö, venäläinen halpalentoyhtiö Smartavia, on rekisteröinyt lentoja Ukrainaan kahden viime vuoden aikana.