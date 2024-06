Halpa häivelennokki voi tukea hävittäjiä taistelutehtävissä

Lentokonevalmistaja Airbus kehittää hävittäjän kaltaista häivedroonia, jonka on määrä tukea miehitettyjen sotilaskoneiden toimintaa jo 2030-luvulla.

Wingman- eli Siipimies-lennokkia ohjaava lentäjä voi käyttää Eurofighter-koneiden kaltaista nykyistä kalustoa.

– Wingmania voi käyttää korkean riskin tehtäviin, jotka aiheuttaisivat suuremman uhkan miehitetyille koneille, Airbusin tiedotteessa todetaan.

Prototyyppiä esitellään parhaillaan Berliinin ilmailunäyttelyssä. Sarjatuotantoon päätyvä malli voi poiketa monilta osin esitellystä mallista.

Airbus Defence and Space -yhtiön toimitusjohtaja Michael Schoellhornin mukaan Saksan ilmavoimat on ilmaissut selvän tarpeen miehittämättömälle lentokoneelle, joka pystyy tukemaan sen nykyistä lentokalustoa ennen seuraavan sukupolven hävittäjän käyttöönottoa vuonna 2040.

Airbus pyrkii hyödyntämään tekoälyjärjestelmiä, jotta droonin ohjaaminen ja sen tuottaman informaatiovirran käsittely helpottuu.

Wingmania voidaan käyttää tiedusteluun, elektroniseen häirintään sekä iskuissa maa- ja ilmakohteita vastaan. Se voidaan varustaa täsmäpommeilla ja ohjuksilla. Airbusin mukaan miehitettyjen koneiden lentäjät tekevät viime kädessä päätökset lennokkien toiminnasta. He kuitenkin hyötyvät omien koneidensa vähäisemmästä riskistä.

Wingmanin yksikkökustannus on vain kolmasosa tavanomaisesta hävittäjästä. Tämä auttaa ilmavoimien määrällisessä vahvistamisessa, mikä on katsottu muun muassa Saksassa tarpeelliseksi.

