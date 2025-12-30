Hallitus uudistaa kotoutumispalvelut: tästä on kyse

Hallituksen esitysluonnos kotoutumispalveluiden uudistamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö tiedotteessaan.

Hallituksen tavoitteena on uudistaa kotoutumispalvelut vastaamaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaa, jonka mukaisesti Suomeen kotoudutaan työllä ja kotoutumisjärjestelmä uudistetaan kotoutumiseen kannustavaksi. Maahanmuuttajan omaa vastuuta kotoutumisestaan lisätään ja järjestelmää muutetaan velvoittavammaksi, kuvataan tiedotteessa.

Kotoutumislain tavoite olisi jatkossa yhä selkeämmin työllistymisen, suomen tai ruotsin kielen oppimisen ja suomalaiseen yhteiskuntaan perehtymisen edistäminen. Maahanmuuttaneella olisi jatkossa yhä vahvempi velvollisuus edistää kotoutumistaan ja työllistymistään hakeutumalla ja osallistumalla palveluihin.

Maahanmuuttaneiden palveluihin liittyen kotoutumislaki keskittyisi jatkossa pääasiassa kotoutumisen alkuvaiheen palveluihin. Kotoutumisen alkuvaihetta ja maahanmuuttaneiden ohjautumista kotoutumista edistäviin palveluihin nopeutettaisiin.

Jatkossa kuntien työvoimaviranomaiset järjestäisivät kotoutumis- ja lukutaitokoulutuksen. Työvoimaviranomaiset voisivat valita, miten koulutukset tuotetaan.

Kotoutumista ja kielitaitoa edistävien koulutuksen rahoitusta selkeytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin, kun kotoutumiskoulutuksen rahoitus olisi jatkossa yhdessä kanavassa eli kunnilla. Kunnille säädettäisiin uudeksi tehtäväksi lukutaitokoulutuksen järjestäminen. Lisäksi syntyisi säästöjä, kun kotoutumiskoulutuksen päällekkäistä rahoitusta purettaisiin.

Hallituksen esitys on lausuntokierroksella 30.12.2025–10.2.2026. Hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle kesällä 2026. Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027.