Hallitus nimesi Henna Virkkusen ehdolle EU-komissaariksi

Valtioneuvosto nimesi torstaina Henna Virkkusen (kok.) Suomen jäsenehdokkaaksi Euroopan komissioon toimikaudeksi 1.11.2024–31.10.2029.

Virkkunen on toiminut kansanedustajana vuosina 2007-2014. Vuosina 2008–2011 hän toimi opetusministerinä, vuosina 2011-2014 hallinto- ja kuntaministerinä ja vuonna 2014 liikenne- ja kuntaministerinä.

Hän on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2014. Euroopan parlamentissa hän on toiminut muun muassa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITRE:ssä ja liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN:ssä. Lisäksi hän on puheenjohtajana Euroopan kansanpuolueen pk-yritysryhmässä (EPP SME Circle). Virkkusella on ollut lisäksi lukuisia julkisia ja muita luottamustehtäviä.

Uuden komission nimittäminen käynnistyy puheenjohtajan valinnalla. Hän käy jäsenvaltioiden kanssa keskusteluja kansallisista komissaariehdokkaista ja päättää vastuualueista. Euroopan parlamentti kuulee ehdokkaita ja äänestää komission hyväksymisestä yhtenä kokoonpanona. Tämän jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission.

Kustakin EU-maasta valitaan yksi komissaari.