Hallitus kiistelee sähkökriisissä – ”Paletti levällään kuin jokisen eväät”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaatii hallitukselta pitkäjänteisempää otetta energiapulaan ja sähkön hinnan nousun taklaamiseen.

– Hallituksen paletti näyttää olevan levällään kuin jokisen eväät. Tämä näyttäisi menneen kilpalaulannaksi erilaisilla vastaantuloilla, arvioi Mykkänen tilannetta Verkkouutisille.

Hallituksen pitäisi budjettiriihessä sopia vähintäänkin akuuteista keinoista. Kokoomukselle tämä ei riitä.

Mitä tulee ensi talven akuuttiin kriisiin, sähköveron väliaikainen poisto tai arvonlisäveron alentaminen on Mykkäsenkin mukaan kannatettavaa. Keskustasta on tätä esitetty yhtenä ratkaisuna. Olennainen kysymys on, miten tästä eteenpäin.

– Elinkeinoministerin pitäisi kutsua sähköala heti koolle ja pohtia, miten voidaan nopeasti tuoda uudenlaisia sähkösopimuksia kuluttajien tarjolle jo tänä syksynä.

Mykkäsen mielestä suomalaiskuluttajille pitäisi voida nykyistä paremmin luoda mahdollisuus säästää niin, että sähköyhtiö voisi sammuttaa sähkölämmityksen muutamaksi tunniksi kovimpina pakkaspäivinä. Tehopulat liittyvät käytännössä kylmimpien arkiaamujen ja illansuiden tilanteisiin.

– Sitä ei edes huomaa sisälämpötilassa, mutta se vähentäisi koko talven kustannuksia merkittävästi.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja korostaa, että olisi valehtelua väittää, ettei sähkön hintojen nousulta voitaisi tänä talvena välttyä.

Keskustasta on väläytetty myös hintojen nousun helpottamiseksi asumistuen korottamista. Mykkäsen mukaan tämä olisi ongelmallista jo olemassa olevien pahojen kannustinloukkujen kannalta.

Pidemmän tähtäimen visiona Kai Mykkänen näkee kriisin keskellä mahdollisuuden tehdä Suomesta muutamassa vuodessa ”puhtaan, edullisen sähkön suurvalta”. Tämä edellyttää keinoja, joilla esimerkiksi Saksasta voidaan houkutella teollisuutta Suomeen.

Mykkänen korostaa, että sähkökriisi tulee koettelemaan Eurooppaa vielä pitkään ja monessa maassa tilanne on paljon huonompi mitä Suomessa.

– Meillä on pohjoismaissa Euroopan isoimmat mahdollisuudet tuulivoiman lisäämiseen. Meillä on isot vesivoima-altaat, joilla sitä voidaan tasapainottaa ja toivon mukaan meillä on lisäydinvoimalle parhaat olosuhteet mukaan lukien nämä pienemmät standardoidut reaktorit, joita voidaan nopeammin synnyttää ja joilla voidaan tehdä myös lämpöä.

”Neuvostoliitossa kokeiltu monta kertaa”

SDP:stä on esitetty sähkökriisiin liittyen EU:n laajuista hintakattoa sekä päästöoikeuksien lisäämistä markkinoille. Hallituskumppani vihreät on jo tyrmännyt SDP:n esityksen päästökauppaan liittyen. Esitys ei ole kelvannut myöskään vasemmistoliitolle.

– EU:n teknisen hintakaton laskeminen, sanotaan vaikka 500 sentistä kilowattitunnilta sataan senttiin kilowattitunnilta voi olla ihan hyvä, koska se vähentää järjettömien hintojen riskejä ja valuu sitä kautta myöskin määräaikaisiin sähkösopimuksiin. On kuitenkin aivan linsiin viilaamista antaa ymmärtää, että sillä estettäisiin nyt vaikkapa suomalaisen kuluttajasähkön hinnannousu 30:een tai 40:een senttiin kilowattitunnilta, mikä on jo yli viisinkertainen viime vuonna vallinneisiin tasoihin nähden.

Mykkänen korostaa, ettei tällainen EU-hintakatto voi akuuttia kuluttajahintojen nousua estää.

– Emme voi asettaa sellaista hintakattoa, jonka kohdalla kulutus ylittäisi rajusti tarjonnan. Se on Neuvostoliitossa kokeiltu monta kertaa, mitä sellainen hinta tarkoittaa, jolla tuotantoa ei tule. Se tarkoittaa sitä, että kaupasta loppuu tavara ja tässä tapauksessa verkosta sähkö.

– Mitä tähän päästökauppaan tulee, voi olla mahdollista, että tästä markkinavakausmekanismista, joka päästökaupassa on, voidaan vapauttaa nyt tavallista enemmän oikeuksia – vähän kuin suhdanneluonteisesti. Mitään rajuja keskeyttämisiä tai muutoksia päästöoikeusmarkkinoille en kuitenkaan kannata, koska se on tehokas ja järkevä väline päästöjen vähentämisessä.