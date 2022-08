Vihreät tyrmää SDP:n esityksen päästöoikeuksien lisäämisestä

Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela tyrmää SDP:n ehdotuksen EU:n päästökaupan vesittämisestä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman esitti viime viikolla päästöoikeuksien lisäämistä markkinoille.

– Päästökaupan vesittäminen ei auttaisi tavallisia ihmisiä. Sen sijaan se kasvattaisi sekä päästöjä että fossiiliyhtiöiden voittoja. Siksi Lindtmanin esitys on täysin käsittämätön.

– Ennemmin nyt tarvitaan tukea suoraan suomalaisille, kuten olemme hallituksessa aiemmin toimineetkin, Suomela toteaa tiedotteessa.

Lindtman arvosteli maanantaina myös vihreiden linjaa ydinvoiman suhteen. Suomelan mukaan kritiikki perustuu virheelliseen kuvaan puolueen linjoista.

– Olemme hallituksessa yhdessä edistäneet ydinenergialain uudistusta. Riitaa ei ole tullut myöskään nykyisten ydinvoimaloiden jatkolupien edellytyksistä.

– Olisi reilua, että muista puolueista ei levitettäisi virheellistä tietoa – etenkin, kun me olemme käsittääkseni näistä asioista pitkälti samaa mieltä, Suomela toteaa.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson torjuu SDP:n esityksen päästöoikeuksien lisäämisestä.

– Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on muistettava myös vastatessa energian hinnan nousun vaikutuksiin ihmisille. Vasemmistoliiton yksiselitteinen linja on, että ihmisiä on tässä vaikeassa tilanteessa tuettava, mutta ei ilmastotoimien kustannuksella.

– Vasemmistoliitto ei kannata SDP:n esitystä päästöoikeuksien lisäämisestä. Nyt ei ole aika ottaa takapakkia. Tarvitsemme ilmastotekoja nyt enemmän kuin koskaan, hän toteaa Twitterissä.

Juttua muokattu 23.8.2022 kello 15.28: Lisätty Li Anderssonin kommentit.