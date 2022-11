Hallituksen luottamus mitataan – “johto ilmiriidoissa”

Eduskunta äänestää tänään iltapäivällä hallituksen luottamuksesta välikysymysäänestyksessä. Oppositio jätti hallitukselle välikysymyksen EU-vaikuttamisen epäonnistumisesta komission ennallistamisasetuksessa.

Toteutuessaan asetus maksaisi komission mukaan Suomelle noin miljardi euroa vuodessa. Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen mukaan hallitus viivytteli Suomelle tärkeän asian tuomista eduskuntaan.

– Hallitus antoi U-kirjelmän eduskunnalle niin myöhään, että Suomi ei enää ehtinyt jättää komissiolle toissijaisuushuomautusta, jonka mukaan asia kuuluisi enemmän Suomen kansalliseen toimivaltaan, Grahn-Laasonen sanoi eduskunnassa.

Hallituksen vastauksessa pääministeri Sanna Marin (sd.) toi esille sen, että Suomella on myös perusteet äänestää komission asetusta vastaan, mikäli EU:n neuvotteluissa ei saavuteta Suomen kannalta hyväksyttävää ratkaisua.

– Tämän päätöksen aika ei ole kuitenkaan nyt. Ensin on katsottava, minkälaisen ratkaisun tämä ja tuleva hallitus onnistuvat neuvottelemaan, pääministeri sanoi eduskunnassa.

Hallituspuolueiden edustajat ovat äänestäneet hallituksen linjaa vastaan eduskunnan eri valiokunnissa. Suomen virallisen kannan asetukseen päättää eduskunnan suuri valiokunta.

Ennallistamisasetuksen lisäksi hallituspuolueita jakaa uusi saamelaiskäräjälaki. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko syytti torstaina pääministeri Sanna Marinia pelisääntöjen rikkomisesta, kun tämä toi riitaisan esityksen valtioneuvoston kokoukseen.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan hallituksen johto on nyt ”ilmiriidoissa julkisuudessa”.

– Hallituksen johto on ilmiriidoissa julkisuudessa. Hallituksella on vakavia kiistoja lukuisista laeista. Nyt jos joskus Suomi tarvitsisi toimintakykyisen hallituksen. Onko hallitus toimintakykyinen? Tämä viikko on tehnyt selväksi: Ei ole, Orpo totesi Twitterissä.

