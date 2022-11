Hallitus jälleen riidoissa – ”pääministeri rikkoo pelisääntöjä”

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) rikkoo hallituksen pelisääntöjä.

– Pääministerin toimintatapa tuoda erimielinen esitys valtioneuvostoon on poikkeuksellinen. Pääministeri rikkoo vakiintuneita pelisääntöjä. Saamelaiskäräjälaista tässä muodossa ei ole sopua. Keskusta ottaa tänään valtioneuvoston istunnossa lain asiakirjat pöydälle, Saarikko kertoo Twitterissä.

Hallitus aikoo viedä saamelaiskäräjälain eduskuntaan keskustan vastustuksesta huolimatta. Kaikki muut hallituspuolueet äänestävät esityksen puolesta. Laki määrittelee esimerkiksi sen, ketkä saavat äänestää vaaleissa ja asettua ehdolle.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan ministeri Saarikon twiitti tuli hänelle yllätyksenä.

– Olen käynyt tämän ministeri Saarikon kanssa läpi ja minun käsitykseni on tähän asti ollut se, että meillä on yhteinen ymmärrys tästä menettelytavasta, Marin sanoi toimittajille.

– Ministeri Saarikko ei ole minulle ilmoittanut, että tämä olisi ongelmallinen tai rikkoisi sääntöjä. Tämä on ollut tapa, jota keskusta on aiemmin itse esittänyt, koska tämä kysymys on keskustalle vaikea.

Pääministerin mukaan saamelaiskäräjälakia on valmisteltu hallitusohjelman mukaisesti ja se pitää antaa eduskunnalle viimeistään ensi viikolla tai muuten se jää käsittelemättä. Marinin mukaan asia voidaan vielä tänään pöydätä ja asiakirjoihin tutustua, mutta asian etenemistä ei pidä viivyttää tai estää.

– Itse pidän tätä tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä ja on häpeällistä, että Suomi ei ole pystynyt tätä asiaa vielä viemään eteenpäin, Marin totesi.