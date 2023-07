Kremliä vastustavien Venäjän joukkojen edustaja: Käynnissä on jo sisällissota

Virolaislehti Postimees on haastatellut Ukrainan asevoimien alaisuudessa toimivan Venäjän vapaaehtoisjoukkojen (RDK) virallista puhemiestä Ilga Bogdanovia, josta Verkkouutiset on kertonut aiemmin tässä.

Bogdanovin mukaan yksikkö on jo niin suuri, että se kykenisi ottamaan rintamalohkon vastuulleen.

– Yksikkö on jo riittävän suuri erillisen rintamalohkon avaamiseksi, Bogdanov.

Bogdanov on 34-vuotias entinen FSB:n operatiivisen tiedustelun yliluutnantti. Hän on käynyt FSB:n Habarovskin tiedustelukoulun erikoistuen operatiivisen tarkkailuun. Kaukasuksellakin palvelleen Bogdanovin viimeinen asemapaikka ennen eroamistaan oli Koivistossa Karjalankannaksella.

Hän ei kuitenkaan suostu kertomaan paljonko miehiä yksikköön kuuluu. Hän vain sanoo miesvahvuuden kasvavan jatkuvasti. Erityisesti joukkoihin on liitytty Vapaan Venäjän legioonan kanssa Ukrainan-vastaisella rajalla sijaitsevien Brjanskin ja Belgorodin alueille tehtyjen sotilaallisten retkien myötä.

– Se aiheutti kunnollista kohua, kun rauhallisesti ylitimme rajan edeten kymmenen kilometriä Venäjän alueelle, otimme rauhassa valokuvia ja videoimme.

Bogdanovin mukaan RDK on yhteistyössä legioonan kanssa osoittanut, että he pystyvät luomaan väliaikaisesti Venäjän alueelle niin sanottuja harmaita alueita, jotka eivät ole Venäjän viranomaisten hallinnassa.

RDK teki ensimmäisen retkensä Brjanskiin helmikuussa, toisen huhtikuussa ja kolmannen toukokuun lopussa.

– Toisen Brjanskin operaation aikana [toukokuussa] korotimme panoksia entisestään ja liikuimme Belgorodin alueelle. Siellä hallitsimme alueita noin kuukauden ajan, sanoo Bogdanov.

”Kyseessä on meidän sisällissotamme”

Bogdanov puhuu Brjanskin ja Belgorodin operaatioista ”Venäjän kansalaisten välisenä välienselvittelynä”.

– Aivan selvästi! Kun me sodimme Ukrainan alueen sijaan Venäjällä, kyseessä on meidän sisällissotamme. Näin ollen kyse on aseellisesta protestista, Venäjän kansalaisten keskinäisestä välienselvittelystä.

Bogdanovin mukaan RDK ja legioona ovat Ukrainan puolella, mutta valtakunnanrajan ylittämisen jälkeen he eivät ole enää osa Ukrainan asevoimia.

– Olemme itsenäinen vapaaehtoisyksikkö, sanoo Bogdanov ja jatkaa:

– Kenen alaisuudessa olemme? En voi sanoa. Ukrainan alueella toimimme Ukrainan asevoimien suunnitelmien mukaan, mutta kaikki muu toimintamme toisella puolen [rintamalinjaa]– mukaan lukien operaatiosuunnittelu, voimavarojen löytäminen ja partisaanitoiminnan koordinointi – ei liity Ukrainaan mitenkään.

Partisaanitoiminta on keskeisessä osassa RDK:n toimintaa.

– Olette ilmeisesti [mediasta] huomanneet, että [aseita ja kalustoa kuljettavat] junat suistuvat koko ajan raiteilta ja ammusvarastot palavat jopa Uralin takana. Se on meidän yksi olennaisimmista toimintasuunnistamme. Meidän toimintamme liittyy ainoastaan sotilaskohteisiin, painottaa Bogdanov.

Bogdanov osallistui kolmanteen ja tähän mennessä suurimpaan retkeen. Hän ja muut sotilaat olivat hermostuneita rajan ylittäessään.

– Ajattelimme aluksi, että kaikki on äärimmäisen vaarallista, mutta tosiasiassa siitä tuli suhteellisen tavanomainen taistelutehtävä, joka ei eronnut paljoakaan aiemmista.

Bogdanov kiistää Venäjän propagandan väitteet, että hallinnonvastaiset venäläisyksiköt olisivat menettäneet operaationsa aikana länsikalustoa.

– Ilmeisesti Venäjän mediassa näytetyt [amerikkalaiset] panssariajoneuvot kuljetettiin Belgorodiin jostakin Bahmutin alueelta. Meidän kuva-aineistossamme näkyy vain BTR-kuljetuspanssariajoneuvoja. Olemme ehdottomasti itsenäinen vapaaehtoisyksikkö, joka on olemassa ainoastaan lahjoitusten ansiosta.

Yksikön tavoitteena on todellinen ”Novorossija”

Bogdanovin mukaan RDK:n tavoitteena on vapauttaa Venäjän alueita, joista muodostuu Uusi-Venäjä (ven. Novorossija)

– Ei sellainen epävaltio, jollaisen Venäjä muodosti Ukrainan Donetskiin ja Luhanskiin, vaan Uusi-Venäjä, joka olisi Ukrainan ja Venäjän välillä puskurivaltiona ja samalla turvatakuuna, jottei mitään blitzkriegiä voisi enää aloittaa.

Ukrainan venäläisyksiköiden tavoitteena on vapauttaa Ukraina ja sen jälkeen Venäjä. RDK:n ja legioonan näkemykset tulevaisuuden Venäjästä kuitenkin eroavat.

RDK:n ideana on Bogdanovin mukaan defederalisoitu Uusi-Venäjä ja vasallivaltioiden, kuten Tšetšenian, täydellinen itsenäisyys. Hänen mukaansa Uusi-Venäjä voisi osoittaa muille Venäjän alueille, ettei maan hajoamisessa ole mitään pelottavaa.

Vapaan Venäjän legioona taas kannattaa Venäjän federaation säilyttämistä yhtenäisenä ja jakamattomana.

– Meillä voi olla erilainen ideologia ja eri näkemykset Venäjän tulevaisuudesta, mutta teemme yhteistyötä ja taistelemme yhdessä. Olemme liittolaiset, kaikki toimii.

”FSB:n johtaja ei kyennyt turvaamaan edes itseään”

Bogdanov ei kerro mahdollisista tulevista operaatioista Venäjällä. Hänen mukaansa tiedustelua, väijytyksiä ja pienempiä ylläkköretkiä tapahtuu koko ajan. Toiminta on vahvistanut RDK:n näkemystä, ettei Venäjän hallinto perusta omista kansalaisistaan.

– Yllätyn joka kertaa nähdessäni, kuinka Venäjän viranomaiset hylkäävät omat asukkaansa, jotka ovat luovuttaneet kaikki oikeutensa ja vapautensa [Vladimir] Putinin hallinnolle toivoen saavansa vastineeksi turvallisuutta ja vakautta. He ovat valmiita elämään kehnommin, kunhan kukaan ei kosketa heitä tai hyökkää kimppuun, sanoo Bogdanov ja jatkaa:

– Mutta mitä selvisi? Se, että hetkenä minä hyvänsä voi ylittää Venäjän rajan ja surmata piirikunnan turvallisuuspalvelun johtajan, jonka tehtävänä on taata asukkaiden turvallisuus. Miten sellaisesta voi puhua, kun hän ei kyennyt edes takaamaan omaa turvallisuuttaan?