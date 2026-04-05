Ukraina iski öljynjalostamoon Kstovossa

Liittolaiset ovat pyytäneet Ukrainaa pidättäytymään iskuista venäläisiin öljynjalostamoihin.
Savua nousee Venäjän Primorskin öljyterminaalista Ukrainan lennokki-iskun jälkeen maaliskuussa 2026. Ukraina on toistuvasti iskenyt venäläiseen öljyinfrastruktuuriin osana pyrkimyksiään heikentää Venäjän sotataloutta. AFP PHOTO/2026 PLANET LABS PBC/ LEHTIKUVA
Savua nousee Venäjän Primorskin öljyterminaalista Ukrainan lennokki-iskun jälkeen maaliskuussa 2026. Ukraina on toistuvasti iskenyt venäläiseen öljyinfrastruktuuriin osana pyrkimyksiään heikentää Venäjän sotataloutta. AFP PHOTO/2026 PLANET LABS PBC/ LEHTIKUVA

Ukraina iski venäläisen Lukoilin öljynjalostamoon venäläisessä Kstovon kaupungissa viime yönä. Se sijaitsee noin 800 kilometriä Ukrainan rajalta. Aiheesta kertoo Kyiv Independent.

Paikalliset venäläiset Telegram-kanavat kertoivat Ukrainan droonien lähestymisestä ennen raportoituja iskuja. Venäjän viranomaiset eivät toistaiseksi ole kommentoineet väitettyä hyökkäystä.

Myöskään Ukrainan asevoimat ei ole toistaiseksi kommentoinut iskuja.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia ja videoita jalostamolta nousevista liekeistä. Alueella nähtiin myös suuri räjähdys.

Isku tapahtui samaan aikaan, kun Ukrainan viranomaiset ovat myöntäneet, että Ukrainan liittolaiset ovat pyytäneet sitä pidättäytymään iskuista venäläisiin öljynjalostamoihin.

Syynä pyynnölle on Yhdysvaltojen ja Israelin sota Iranin kanssa, mikä on nostanut öljyn hintaa maailmanlaajuisesti.

Öljyn hinta on noussut jyrkästi kuusi viikkoa jatkuneen sodan aikana, sillä Lähi-idän energiainfrastruktuuriin on tehty lukuisia iskuja. Lisäksi Iran on sulkenut Hormuzinsalmen, joka on keskeinen reitti globaaleille öljykuljetuksille.

Tarkempaa tietoa pyynnön esittäneistä liittolaismaista Ukraina ei ole kertonut.

Ukraina on iskenyt säännöllisesti venäläisiin öljynjalostamoihin. Niiden katsotaan olevan sotilaskohteita, sillä ne tuottavat öljyä ja rahaa Venäjän sotakoneistolle.

Yhdysvallat asetti syksyllä 2025 pakotteita venäläisiä energiayhtiöitä Lukoilia ja Rosneftia vastaan. Pakotteiden tarkoituksena oli painostaa Venäjää rauhanneuvotteluihin Ukrainassa.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on kuitenkin antanut maaliskuussa 2026 väliaikaisen luvan maille ostaa merellä jumissa olevaa venäläistä öljyä, jotta maailmanlaajuisia energiahintoja saataisiin vakautettua.

