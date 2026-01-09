Hallinto horjuu Iranissa – väkijoukot kaduilla

Hallinnon vastaiset mielenosoitukset ovat laajentuneet eri puolilla Irania.
Valtavia väkijoukkoja on kokoontunut pääkaupunki Teheraniin ja toiseksi suurimpaan kaupunki Mashhadiin. Internetyhteydet on BBC:n mukaan katkaistu koko maassa, mutta toimenpidettä kierretään Starlink-terminaalien avulla.
Mielenosoittajat huusivat Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein vastaisia iskulauseita ja toivoivat Reza Pahlavin paluuta. Hän on maanpaossa elävä entisen shaahin poika.
Iranin valuutan romahduksen ja hintojen nopean nousun aiheuttamat levottomuudet ovat jatkuneet lähes kaksi viikkoa. Hallintoa vastustavia mielenilmauksia on järjestetty ihmisoikeusjärjestöjen mukaan yli sadassa kaupungissa ja kylässä jokaisessa Iranin 31 maakunnassa.
Yli 40 mielenosoittajan kerrotaan kuolleen turvallisuusjoukkojen väkivallassa. Yli 2 200 henkilöä on otettu kiinni.
Sosiaalisessa mediassa torstai-iltana julkaistuissa videoissa näkyi suuri ihmisjoukko etenemässä Mashhadin pääkadulla. Ihmiset huusivat ”kauan eläköön shaahi” ja ”tämä on viimeinen taistelu, Pahlavi tulee palaamaan”. Mielenosoittajat poistivat tien ympärillä sijaitsevia valvontakameroita.
Reza Pahlavi on kannustanut mielenosoittajia ja muistuttanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uhkauksesta nykyhallinnolle. Trump sanoi puuttuvansa tilanteeseen, jos rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan käytetään voimatoimia.
– Miljoonat iranilaiset vaativat tänä iltana vapautta. Hallinto vastasi tähän katkaisemalla kaikki viestiyhteydet, Pahlavi kirjoitti X:ssä.
Mielenosoittajat ovat ilmeisesti onnistuneet ajamaan turvallisuusjoukot pois monista kaupungeista. Myös Teheranissa väkijoukot saivat pysytellä kaduilla ainakin paikoin ilman vastatoimia.
Iranin valtionmediassa väitetään ”radikaaliryhmien” sytyttäneen tuleen poliisiasemia ja ajoneuvoja. Väkijoukkoja vastaan on myös tulitettu. Islamilaisen vallankumouskaartin päämaja sytytettiin tiettävästi tuleen Teheranissa.
Iranin nykyhallinnon kaatuminen tarkoittaisi samalla merkittävää takaiskua Kremlille. Venäjä menetti toisen merkittävän liittolaisensa Lähi-idässä loppuvuodesta 2024 Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin syrjäyttämisen myötä. Al-Assad pakeni Moskovaan.
Great nation of Iran, the eyes of the world are upon you. Take to the streets and, as a united front, shout your demands. I warn the Islamic Republic, its leader, and the IRGC that the world and @POTUS are closely watching you. Suppression of the people will not go unanswered. https://t.co/keyFFounaX
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026