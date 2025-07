Häirintälaitteet pettivät – droonit räjäyttivät ohjuspatterin

Taistelut ovat jatkuneet viime viikkoina kiivaina eri puolilla Ukrainan rintamaa. Venäläisjoukot ovat päässeet ylivoimansa turvin etenemään hitaasti Harkovan alueen itäosissa Kupjanskin lähellä ja Donetskin alueella Pokrovskin kaupungin itäpuolella.

Tappiot ovat nousseet korkeiksi, sillä Ukraina pystyy pysäyttämään suurimman osan hyökkäyksistä miinojen, tykistön ja lennokkien yhdistelmällä. Droonien arvioidaan aiheuttavan tietyillä rintamalohkoilla yli 70 prosenttia kaikista venäläisjoukkojen tappioista.

Ukrainan asevoimat esittelee tuoreita räjähdedroonien iskuja 413. pataljoonan videolla. Lennokkien kerrotaan läpäisseen Venäjän joukkojen elektroniset häirintäjärjestelmät.

Buk-M1-ilmatorjuntajärjestelmän havaittiin siirtyvän maantietä pitkin etulinjan lähellä sijaitsevaan teollisuusrakennukseen. Suojautuminen ei auttanut, sillä räjähdelennokki eteni tarkasti raunioituneen kohteen alla sijainneeseen katokseen.

Yksikkö ilmoittaa tuhonneensa ohjusjärjestelmän lisäksi 2S1 Gvozdika -panssarihaupitsin, kenttätykin, miehistönkuljetusvaunun ja useita muita ajoneuvoja. BUK-patterin tutkajärjestelmä lamautettiin iskussa.

Operators from the 413th Separate Unmanned Systems Battalion "RAID" destroyed a Buk-M1 air defense system, a 2S1 Gvozdika, and a towed howitzer, despite Russian EW interference. Their strike disabled the BUK's radar, and additional targets included a Russian APC with crew, a Ural… pic.twitter.com/shlzDVi2FZ

