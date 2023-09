”Hai”-lennokki teki havainnot – Himars-raketit romuttivat venäläisen kaluston

Ukrainassa valmistettujen Shark UAS -lennokkien kerrotaan tukeneen tehokkaasti maan asevoimien tiedustelutoimintaa rintaman tuntumassa.

Laite pystyy lentämään Ukrspecsystems-yhtiön mukaan noin 300 kilometrin reitin eli pysymään ilmassa neljän tunnin ajan. Enimmäiskorkeus on 3 000 metriä.

Shark eli Hai pystyy toimimaan täysin itsenäisesti, tunnistamaan eri kohteita ja seuraamaan niitä turvalliselta etäisyydeltä. Laitteiden kärkeen on usein maalattu nimensä mukaisesti hain hampaat ja silmät.

Ukrainan asevoimien jakaman videon mukaan yksi Shark-lennokki onnistui havaitsemaan kahden kuukauden aikana rintaman tuntumassa runsaasti Venäjän tykistön kalustoa. Niitä vastaan iskettiin Himars-täsmäraketeilla.

Venäjän kerrotaan menettäneen iskuissa kaksi 152 millimetrin 2A65 Msta-B -haupitsia, 2A36 Giatsint-B -kenttätykin, BM-21 Grad -raketinheittimen ja tuntemattoman määrän sotilaita.

Tykistön kaksintaistelun on arvioitu kääntyneen kesän aikana Ukrainan eduksi. Venäjän kärsimien suurten kalustotappioiden uskotaan heikentäneen sen joukkojen taistelukykyä muun muassa rintaman eteläosissa.

The Ukrainian SHARK UAV did recon before HIMARS finished the job.

Two 2A65 Msta-B, a 2A65 Giatsint-B, a Msta-S, a BM-21 'GRAD' MLRS and enemy personnel were destroyed. pic.twitter.com/AefPseQVBd

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2023