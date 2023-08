Rintamalla tapahtui kesällä käänne – ”Tästä ei ole puhuttu tarpeeksi”

Ukrainan asevoimat on onnistunut läpäisemään viime viikkojen aikana Venäjän ensimmäiset puolustuslinjat rintaman eteläosassa Zaporizzjan alueella. Osa asiantuntijoista uskoo tilanteen olevan kääntymässä Ukrainan eduksi, vaikka kesäkuussa alkanut vastahyökkäys onkin edennyt ennakko-odotuksia hitaammin.

Alueelle sijoitettujen venäläisyksiköiden arvioidaan kärsineen mittavia tappioita. Ukrainan asevoimat on julkaissut lukuisia videoita täsmäiskuista, joilla on tuhottu suuri määrä ilmatorjunta- ja tykistökalustoa.

Ukraina väittää tuhonneensa sodan aikana jo yli 5 400 venäläistykkiä, yli 700 raketinheitintä ja noin 500 ilmatorjuntajärjestelmää. Venäjän tappioiden kerrotaan olleen raskaita kuluneen kesän aikana.

St. Andrewsin yliopiston sotatutkija, strategian professori Phillips O’Brien nostaa viestipalvelu X:ssä esiin Ukrainan asevoimien julkaiseman lennokkivideon, jossa näytetään venäläisen 155 millimetrin 2S19 Msta-S-panssarihaupitsin tuhoutumisen synnyttämä sienipilvi lähellä rintamalinjaa.

Monet ovat ihmetelleet, miksi Venäjän tykistökalustoa on sijoitettu viime aikoina vain muutamien kilometrien päähän etulinjasta. Ilmiötä on selitetty muun muassa huonokuntoisella kalustolla ja erityisesti piippujen kulumisella.

Venäjän sotilasopin mukaan tykistöyksiköiden kalusto olisi sijoitettava 2–4 kilometriä puolustuslinjan taakse noin 3–5 kilometriä leveälle ja 1–2 kilometriä syvälle vyöhykkeelle. Ne voisivat näin tukea etulinjan joukkoja lähestyvien vihollisjoukkojen torjumiseksi ja läpimurtojen pysäyttämiseksi.

RUSI-ajatuspajan tutkija Sam Cranny-Evansin mukaan näin ei ole ilmeisesti viime aikoina enää toimittu. Venäjän tykistöyksiköt on sijoitettu 12–15 kilometrin päähän rintamasta, ja ne yleensä siirretään yön ajaksi vielä kauemmas. Ne saapuvat etulinjan tuntumaan vain tulittaakseen ja vetäytyvät heti pois tappioiden välttämiseksi. Kalusto olisi näin ollen joko liian lähellä tai liian kaukana toimiakseen tehokkaasti jalkaväen tukena.

Phillips O’Brien pohtii Venäjän kärsimien tykistötappioiden olevan ehkä kuluneen kesän tärkeimpiä käänteitä rintamalla.

– Venäjän tykistöön osutaan lähellä etulinjaa. Onko kyse tykkien kulumiseen liittyvistä ongelmista? Molempien osapuolten kärsimät suhteelliset tykistötappiot voivat olla kesän tärkein uutinen, eikä tästä ole puhuttu tarpeeksi, professori kirjoittaa.

As @Sam_Cranny points out in his work with @RUSI_org, 🇷🇺 guns have recently been yo-yoing between too far and too close to support maneuver properly. Too far when they’re trying to avoid 🇺🇦 counterfire, too close when their barrels get worn (this goes for 🇺🇦 as well). 2/3 pic.twitter.com/Vj1TtTziX8

