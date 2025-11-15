Gunvorin Lukoil-tarjous sai lainoittajat takajaloilleen, näin kauppa kariutui

Monikansallinen energiayhtiö Gunvor teki lokakuun lopussa kiistellyn ostotarjouksen Venäjän toiseksi suurimman öljyntuottajan Lukoilin kansainvälisistä omaisuuseristä. Ostotarjous kaatui Yhdysvaltain vastustukseen.

Financial Times valottaa nyt Lukoil-kaupan taustoja.

– Tämä ei ole jotain, mitä teemme Venäjän kanssa. Tämä on jotain, mitä otamme Venäjältä pois, Gunvorin ruotsalainen pääomistaja ja miljardööri Torbjörn Törnqvist perusteli ostotarjouksen tekemistä 22 miljardin dollarin arvoisista omaisuuseristä Financial Timesille.

Gunvor ei onnistunut karistamaan Yhdysvaltojen epäluuloja yhtiön Kremliin liittyvistä kytköksistä, vaikka Törnqvist osti venäläisen oligarkin Gennadi Timtshenkon ulos yhtiöstä jo vuonna 2014 ja omistaa nyt 86 prosenttia 6,6 miljardin dollarin arvoisesta yhtiöstä.

Kauppa kariutui käytännössä sen jälkeen, kun USA:n valtiovarainministeriö julkaisi X:ssä viestin:

– Niin kauan kuin (Vladimir) Putin jatkaa järjettömiä tappamisia, Kremlin nukke, Gunvor, ei koskaan saa toimilupaa ja voittoa.

Tämän jälkeen yhtiö veti pois ostotarjouksensa Lukoilista.

FT:n mukaan Gunvorin ostotarjous ja sen nopea kariutuminen aiheuttivat hermostuneisuutta Gunvorin kauppakumppaneiden ja lainanantajien keskuudessa.

Esimerkiksi Gunvorin Yhdysvaltojen toimintojen lainoittaja Santander-pankki vetäytyi nopeasti kuultuaan uutisen Lukoilin ostotarjouksesta.

Gunvorin liiketoiminta on jatkunut normaalisti, vaikka alan sisäpiirilähteiden mukaan yhtiön maine on kärsinyt.

Öljyjätti Lukoil alkoi etsiä ostajia kansainväliselle liiketoiminnalleen jo vuonna 2023, useat neuvotteluista perillä olevat sisäpiirilähteet kertovat.

Gunvorin lisäksi ostajaehdokkaina olivat muun muassa Azerbaidzanin Socar, Kazakstanin KazMunayGas ja Unkarin valtion omistama energiakonserni MOL.

Lukoil ei kuitenkaan kiirehtinyt myyntiä, vaan odotti, koska he eivät halunneet myydä omaisuuttaan alennuksella, sisäpiirilähteet kertovat FT:lle.

Yksi Moskovaan matkustanut ostajaehdokas kertoi neuvottelujen pysähtyneen, koska venäläinen osapuoli vaati oikeutta ostaa omaisuus takaisin samaan hintaan myöhemmin.

Tilanne muuttui lokakuun 22. päivänä, jolloin presidentti Donald Trumpin hallinto asetti suoraan pakotteita Lukoilille ja sen kilpailevalle venäläiselle jättiyhtiölle Rosneftille. Lukoilin osalta tämä johti pakkomyyntitilanteeseen.

Kahden sisäpiirilähteen mukaan Gunvorin ostotarjouksen lopullinen tyrmäys tuli ”korkealta taholta Yhdysvaltain valtiovarainministeriöstä”.

Lukoilin vastaisten pakotteiden on määrä tulla voimaan 21. marraskuuta. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö myönsi perjantaina poikkeuslupia, jotka sallivat toiminnan jatkumisen Lukoilin huoltoasemilla ja sen jalostamolla Bulgariassa joulukuun puoliväliin asti.

Lukoil vahvisti perjantaina jatkavansa neuvotteluja kansainvälisten omaisuuseriensä myynnistä useiden potentiaalisten ostajien kanssa.