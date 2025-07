GRU:n tuhopolttajat vankilaan Virossa, miesten nimissä hämmentävä seikka

Helmikuussa kaksi kolmekymppistä Moldovan kansalaista pidätettiin Italiassa Viron suojelupoliisi Kapon ja valtakunnansyyttäjäviraston pyynnöstä. Miehiä epäiltiin Venäjän sotilastiedustelu GRU:n hyväksi tehdyistä toimista Virossa. Heidät toimitettiin Tallinnaan oikeuden eteen.

Keskiviikkona oikeudenkäynnissä paljastui Eesti Ekspressin mukaan, että miehet ovat tehneet syyttäjän kanssa sopimuksen ja tunnustaneet tehneensä tuhopolttoja Virossa. Tapauksessa hämmentävä yksityiskohta on se, että molemmilla miehillä on täsmälleen sama etunimi ja sukunimi. Molempien miesten nimi on Ivan Chihaial.

Miehistä nuorempi, vuonna 1992 syntynyt Ivan Chihaial on tunnustanut solmineensa jo kesällä 2024 kontakteja Venäjän sotilastiedusteluun kytköksissä oleviin henkilöihin. Saman vuoden joulukuussa hän sai GRU-kontakteiltaan tehtäväkseen sytyttää tuleen Osulan kylässä sijaitseva Coop-ruokakauppa. Hän kuvasi teon videolle ja lähetti todistuksen toimeksiantajalleen. Palkkioksi hän sai 1 702 euroa kryptovaluuttana. Syyttäjä uskoo rahojen tulleen GRU:lta.

Seuraavana päivänä GRU:hun kytköksissä oleva henkilö ehdotti Tallinnassa sijaitsevan ukrainalaisen Slava-ravintolan sytyttämistä tuleen. Mies otti tehtävän vastaan. Tässä vaiheessa häntä tuli avustamaan vanhempi, vuonna 1987 syntynyt Ivan Chihaial.

Ivanit toteuttivat tuhopolttoiskun ravintolaan 31. tammikuuta. Vanhempi mies rikkoi ikkunan ja tuikkasi bensiinin avustuksella ravintolan tuleen. Hänen nuorempi kaimansa kuvasi teon videolle tien toiselta puolelta. Video lähetettiin GRU-kontaktille, joka julkaisi sen Youtubessa.

Nuorempi Ivan Chihaial joutuu vankilaan kuudeksi ja puoleksi vuodeksi. Hän myönsi syyttäjän kanssa tekemässään sopimuksessa osallistuneensa Viroon kohdistuneeseen tiedustelutoimintaan ja tukeneensa sitä.

Vanhempi Ivan Chihaial myönsi syyllisyytensä toisen omaisuuden tuhoamiseen eli tuhopolttoon. Hän joutuu vankilaan puoleksi vuodeksi. Tämän jälkeen hän siirtyy ehdolliseen vankeuteen kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Tuomioon vaikutti se, että syyttäjällä ei ollut näyttöä siitä, että hän olisi sytyttänyt tallinnalaisen ravintolan tuleen tietoisena siitä, että teolla on yhteyksiä GRU:hun.

Syyttäjä Triinu Olev-Aasin mukaan GRU:n hyväksi toimineet henkilöt ovat suunnitelleet ja valmistelleet hybridihyökkäyksiä Viroon ja muualle Baltiaan helmikuusta 2023 lähtien.

– Venäjän federaatio käyttää jatkuvasti poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi hybridihyökkäyksiä. Näiden tarkoituksena on painostaa poliittisia ja yhteiskunnallisia valintoja Venäjälle suotuisaan suuntaan sekä luoda epäluottamusta ja murentaa yhtenäisyyttä niin valtioiden sisällä kuin niiden välisissä suhteissakin, syyttäjä sanoo.