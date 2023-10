Garri Kasparov: Tästä tunnistaa sotaa vastustavan venäläisen

Venäläinen shakkimestari ja toisinajattelija Garri Kasparov järjesti sodanvastaisen konferenssin Tallinnassa.

Tapahtumaan osallistui venäläisiä Eurooppaan lähteneitä poliittisia pakolaisia. Konferenssin motto oli ”voitto Ukrainalle, vapaus Venäjälle”.

Kasparov kertoo Viron yleisradio ERR:lle, että läheskään kaikki ulkomaille lähteneet venäläiset eivät jää konferenssin järjestäjien näkemyksiä Vladimir Putinista ja Ukrainan sodasta. Myös Venäjän niin sanottu oppositio on hajanainen.

Sotaa vastustavan venäläisen voi hänen mukaansa tunnistaa hyvin yksinkertaisella tavalla.

– Heti täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen tarjosin yksinkertaisen kaavan samanmielisten ihmisten määrittämiseksi: sanokaa heti viidessä sekunnissa, että sota on rikollinen, (Venäjän) hallinto on laiton, Krim on Ukrainan, Kasparov kertoo.

– Arvioin, että 25 prosenttia Venäjän oppositiosta on valmis sanomaan sen, hän toteaa.