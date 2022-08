FSB:n julkaisemasta kuvasta löytyi kuvankäsittelyn jälkiä

Venäjä on syyttänyt äärikansallismielisen filosofi Aleksandr Duginin 29-vuotiaan tyttären Daria Duginan surmanneesta autopommi-iskusta Ukrainan turvallisuuspalvelua.

On toistaiseksi epäselvää, oliko Aleksandr Dugin hyökkäyksen kohteena. Asiantuntijat ovat pitäneet epäuskottavana, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB olisi ratkaissut tapauksen vain kahdessa vuorokaudessa. Vastaavien salamurhien selvittämiseen on käytetty aiemmin useita vuosia.

Venäläistutkijoiden mukaan ukrainalaisnainen olisi saapunut Venäjälle 23. heinäkuuta 12-vuotiaan tyttärensä kanssa Mini Cooper -autolla Donetskin ”kansantasavallasta”. Hänen väitetään vuokranneen asunnon Daria Duginan läheltä ja sijoittaneen pommin tämän autoon.

FSB ilmoitti naisen ajaneen tämän jälkeen Viroon. Ukrainan presidentin neuvonantaja Mykhailo Podolyak on kiistänyt maan osallisuuden pommi-iskuun ja sanonut Venäjän propagandan olevan ”kuin fiktiivisestä maailmasta”. Venäjän entinen kansanedustaja Ilja Ponomarev väitti Kremliä vastustaneen vastarintajärjestön toteuttaneen iskun.

Daria Dugina oli tukenut näyttävästi Venäjän sotaa Ukrainassa ja kirjoittanut Daria Platonova -nimimerkillä Kremliä tukeville verkkosivustoille. Asiantuntijat ovat huomauttaneet, ettei Aleksandr Duginin vaikutusvaltaa maan johtoon tule liioitella, sillä hän on jäänyt viime vuosina politiikan marginaaliin.

FSB julkaisi pommi-iskun tekijästä henkilökortin, jonka väitettiin osoittavan tekijän yhteyden Ukrainan asevoimien Azov-pataljoonaan. On epäselvää, miksi henkilökortti olisi jätetty tapahtumapaikalle. Monet it-asiantuntijat ovat löytäneet julkaisusta viitteitä kuvankäsittelystä.

Väitetyssä henkilökortissa on runsaasti merkkejä kuvankäsittelyohjelman kloonityökalun käytöstä, jonka avulla kuvan yhden kohdan voi korvata toisella. Työkalua käytetään usein puutteiden poistamiseen ja ei-toivottujen osien korvaamiseen.

It-alan ammattilainen Lauri Linnamäe nostaa esiin merkkejä, jotka viittaavat sumennustyökalun käyttöön ja kasvokuvan lisäämiseen eri taustalle. Tästä kertovat kuvan taustalla näkyvän jpeg-kuvaformaatin erilaiset pakkausvirheet. Kasvokuvan taustaa on ilmeisesti myös muokattu pyyhekumityökalulla.

Daria Dugina pointing to the rubble of the Azovstal iron and steel works in Mariupol and proudly declaring it both "liberated" and "Russian"

