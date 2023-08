FSB sanoo eliminoineensa neljä Ukrainan ”sabotoijaa” – tapettujen aseissa Venäjän liput

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB tiedotti keskiviikkona, että se on tappanut neljä ukrainalaiseksi sabotoijaksi epäilemäänsä henkilöä, jotka ovat yrittäneet ylittää rajan Ukrainasta Venäjälle Starodubissa Brjanskin alueella.

Asiasta kertovat venäläismediat, joiden mukaan FSB ja Venäjän puolustusministeriön joukot estivät Ukrainan tiedustelu- ja iskuryhmän pääsyn Venäjän alueelle. Neljä sabotoijaa väitetysti eliminoitiin, mutta tarkkaa päivää ei ole ilmoitettu. FSB:n mukaan ryhmän suunnitelmissa oli laaja provokaatio Venäjällä.

Sotaa seuraava Liveuamap-sivusto kertoo, että video tilanteesta näyttää ukrainalaisvakoojiksi sanottujen kantaneen FPV-lennokkeja, joissa on Venäjän liput ja joissa lukee, että ne ovat ”FSB:n omaisuutta”.

FSB reports killing 4 suspected sabouters carrying FPV drones with inscription "property of FSB" and Russian flags in attempt to cross the state border in Starodub district of Briansk region https://t.co/DKKl1CXDF5

— Liveuamap (@Liveuamap) August 16, 2023