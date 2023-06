FSB lopetti tutkinnan Wagner-johtajaa vastaan

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on lopettanut tutkinnan liittyen Jevgeni Prigozhinin johtamaan Wagner-kapinaan, kertoo venäläinen uutistoimisto Ria Novosti. Syyksi sanotaan se, että kapinan osalliset ovat lopettaneet aktiiviset toimet, jolla ”rikoksen suorittamiseen tähdättiin”.

Lisäksi Venäjän puolustusministeriön mukaan Wagnerin raskaan aseistuksen siirtämistä Venäjän armeijalle valmistellaan. Ria Novosti kertoo asiasta viestipalvelu Telegramissa.

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova twiittasi tänään aamupäivällä, että Prigozhinille kuuluva kone olisi laskeutunut aamulla tukikohtaan Minskin lähistölle. Prigozhinin Kremlin kanssa tehtyyn sopimukseen on kerrottu kuuluvan poistuminen Valko-Venäjälle.

