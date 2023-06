Jevgeni Prigozhinin koneen kerrotaan laskeutuneen Minskiin

Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kone on laskeutunut Valko-Venäjän Minskiin, kertoo valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova Twitterissä.

Liubakova siteeraa riippumatonta valkovenäläistä tarkkailuryhmää Belaruski Hajunia. Tarkkailuryhmän mukaan Embraer Legacy 600 -yrityssuihkukone, jonka uskotaan kuuluvan Jevgeni Prigozhinille, laskeutui lentotukikohtaan Minskin lähellä tänään kello 7.40 paikallista aikaa.

LUE MYÖS:

Venäläistutkija: Wagnerin kapinalla ei tavoiteltu vallanvaihtoa

FSB lopetti tutkinnan Wagner-johtajaa vastaan

#Belarus An Embraer Legacy 600 business jet with the tail number RA-02795, which is believed to belong to Yevgeny Prigozhin, landed at the Machulishchy Air Base near Minsk at 7:40 a.m. local time, according to the independent monitoring group Belaruski Hajun. pic.twitter.com/wtOL4GnDjP

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 27, 2023