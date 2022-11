”FSB ei valmistautunut”, luvattomien aseiden määrä rajussa kasvussa Venäjällä

Venäjän sisäministeriö on raportoinut ampuma-aserikollisuuden valtavasta kasvusta Venäjällä viimeisen kymmenen kuukauden aikana, kertoo venäläinen Telegram-kanava VChK-OGPU.

Syynä on virallisten tietojen mukaan se, että Ukrainassa käynnissä olevan Venäjän hyökkäyssodan yhteydessä varastetaan suuret määrät aseita ja ammuksia, jotka salakuljetetaan takaisin Venäjälle.

Vuoden 2022 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ampuma-aserikollisuus kasvoi 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan kymmeneen kuukauteen verrattuna. Venäjän länsirajalla olevat alueet kärsivät pahiten, koska ne ovat lähellä Ukrainan sotatoimialuetta.

VChK-OGPU:n haastatteleman lähteen mukaan ”mustat markkinat ovat täynnä sotatoimialueelta tuotuja aseita, ja nyt on mahdollista saada melkein mikä tahansa ase Venäjällä, jopa syrjäisillä alueilla”.

Venäjällä on jo tapahtunut useita korkean profiilin onnettomuuksia, joissa on ollut mukana Ukrainasta peräisin olevia aseita. Muun muassa Mytištšin kaupungissa Moskovan alueella käytettiin kranaattiampumalaitetta humanitaarista apua kuljettavaa siviiliautoa vastaan.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen pohtii Twitterissä, että ongelma saattaa olla tiedettyä suurempi ja hyvin moni henkilö on todennäköisesti tuonut aseita Ukrainan sotatoimialueelta Venäjälle ja piilottanut ne kotiinsa.

– Ja jonkin ajan kuluttua he ottavat aseensa esiin humalassa tai koettuaan epäoikeudenmukaisuutta, Owen toteaa.

– Ennemmin tai myöhemmin kaikki tämä räjähtää käsiin, ja turvallisuuspalvelu FSB ei selvästikään ole valmistautunut tällaiseen työmäärään.

1/ The Russian interior ministry has reported a huge increase in gun crime in Russia in the last ten months, which is being blamed on large amounts of weapons and ammunition being stolen from the Russian military operation in Ukraine and smuggled back into Russia. ⬇️

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 28, 2022