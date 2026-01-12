Foodora voi poistua Suomesta

Ruokalähettipalvelu Foodora harkitsee Suomen markkinoilta vetäytymistä. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.
Samalla yhtiö aloittaa muutosneuvottelut osana Suomen toimintojensa strategista uudelleenarviointia. Muutosneuvotteluissa yhtenä tarkasteltavana vaihtoehtona on vetäytyä kokonaan Suomen markkinoilta.
Tiedotteessaan yhtiö kertoo keskittyvänsä yhä enemmän niihin markkinoihin, joissa sillä on mahdollisuus kasvaa. Tällä Foodora viittaa markkinoihin muualla Euroopassa.
-Arvioimme huolellisesti, tukeeko toiminnan jatkaminen Suomessa parhaiten foodoran pitkän aikavälin tavoitteita Euroopassa, tiedotteessa kerrotaan.
Foodora painottaa, että ensisijaisena tavoitteena on toiminnan jatkaminen. Ruokalähettipalvelun toiminta jatkuu muutosneuvotteluista huolimatta normaalisti, ja asiakkaat, lähetit ja ravintolakumppanit voivat käyttää lähettipalvelua normaaliin tapaan kuten ennenkin.
Yhtiö tiedottaa mahdollisista toimintaansa tulevista muutoksista erikseen.