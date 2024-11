Florida kieltää taas kirjoja: Nyt lähti George Orwell

Floridan osavaltion opetusvirasto on kieltänyt koululaisilta Kurt Vonnegutin klassikkoteoksen Teurastamo 5 sekä George Orwellin klassikon Vuonna 1984 kuvitetun version. Asiasta kertoo esimerkiksi CBS News.

35 sivun mittaiselta kieltolistalta löytyy myös fantasiakirjailija George R.R. Martinin Game of Thronesin kuvitettuja teoksia sekä Anthony Burgessin klassikko Kellopeli Appelsiini, Stephen Kingin kirjoja ja ruotsalaisen Stieg Larssonin Millenium-triologian The Girl With the Dragon Tattoo. Myös Margaret Atwoodin The Handmaid’s Tale määrättiin poistettavaksi.

Floridan osavaltiolaki kieltää kouluilta kirjat, joissa on seksuaalisuuteen viittaavaa sisältöä tai jotka ovat ”sopimattomia sille ikäryhmälle, jossa kirjan aineistoa käytetään”. Käytännössä riittää, että oppilaan vanhempi tekee aineistosta valituksen.

Lista esittelee, mitä minkäkin piirikunnan kouluissa on kielletty. Erityisesti kieltämisessä on ansioitunut Clayn piirikunta, jossa kieltolistalta löytyvät sekä Orwell, Kellopeli Appelsiini, Teurastamo 5. Browardin piirikunnassa on kielletty filosofi Ayn Randin hittiteos The Fountainhead.

Kaikissa Floridan piirikunnissa poistoja ei ole tehty. 70 piirikunnasta 33 on ilmoittanut kieltäneensä kirjoja.

Nyt koululaisilta kiellettävien kirjojen lista on brittilehti The Guardianin mukaan noin kaksi kertaa pidempi kuin viime vuonna kiellettyjen kirjojen lista. Toisinaan oppilaiden pääsyn estäminen tiedon äärelle saa erikoisia muotoja. The Guardian kertoo, että Esambian piirikunta Floridassa haastettiin tammikuussa oikeuteen sen kiellettyä sanakirjoja ja tietosanakirjoja ”seksuaalisen sisällön” takia.